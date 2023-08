Reprodução Twitter - 02.08.2023 Bruna Marquezine chora com homenagem dos pais, Neide e Telmo

Prestes a estrear como a protagonista Jenny no longa-metragem “Besouro Azul” , a atriz Bruna Marquezine compartilhou com os seguidores do Twitter, na última terça-feira (2), a reação que teve com a homenagem dos pais, Neide e Telmo, pelo papel que conquistou no filme hollywoodiano.



“Eu tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estou ansiosa esperando por essa estreia, estamos todos ansiosos esperando por esse momento. Eu amo ‘Besouro Azul’ desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele e eu sei que vai ser incrível”, disse a mãe de Marquezine.



O pai parabenizou a equipe de produção e desejou que o filme da filha se tornasse um sucesso. “É isso, minha filha, parabéns! Parabéns para toda a equipe, que são pessoas maravilhosas e que você [Bruna] teve a oportunidade de conhecer. Vai ser um sucesso”, declarou Telmo.



Uma das surpresas da intérprete foi pela gravação do depoimento. Isso porque, de acordo com ela, Telmo e Neide não gostam de aparecer em frente às câmeras. “Como vocês fizeram eles falarem? Os dois detestam aparecer”, escreveu ela no Twitter.



Confira o vídeo:

Os pais de Bruna Marquezine, Neide e Telmo Maia, falaram sobre suas expectativas para #BlueBeetle e sobre o que esperam da personagem Jenny Kord, interpretada por Bruna, primeira protagonista feminina latina da DC.💙 pic.twitter.com/k5ym7hRhnv — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) August 1, 2023