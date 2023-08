Reprodução Larissa Manoela, Maísa

Na última segunda-feira (31), Larissa Manoela e André Luiz Frambach participaram, do podcast Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly. Durante a conversa, a cantora falou da amizade com Maísa e a rivalidade feminina que as duas enfrentaram desde crianças.



“A gente cresceu juntas, temos um carinho e uma admiração enorme uma pela outra. A gente está doida para voltar a fazer coisas juntas também. Eu ligava pra Maísa no Bom Dia & CIA, sabia?! E agora ela é minha amiga, gente. Isso é muito melhor do que saber só coisas internas, é saber o que aquela pessoa é, o que a pessoa pode te entregar de admiração, parceria, reciprocidade”, iniciou Larissa.

Em seguida, a atriz falou da rivalidade criada entre elas: “A gente achava que era só um negocinhos de bastidores que as pessoas iam tentar fazer rixa e a verdade é que fomos muito maiores que tudo isso. Passamos por cima de rivalidade feminina durante toda a nossa infância, o que também é muito triste porque crescemos juntas e a gente sempre se admirou e sempre teve um grande carinho uma pela outra e a gente foi muito maior do que tudo isso que tentou impedir da gente agregar na vida uma da outra. Apesar de as vezes o nosso caminho estar uma lá e outra cá, a gente se encontra nos momentos que dá, manda sempre mensagem de apoio uma para outra”.



“Era muito triste e a gente queria passar por cima daquilo porque não era verdade. Existe a verdade e só a gente sabe. Isso não só no âmbito da amizade, mas em todos os lados da nossa vida sempre tem a verdade. Então não tinha o porque sair aquele tipo de coisa", completou ela.



Larissa, então, contou como a dupla driblou as polêmicas que criavam entre as duas: “A gente sempre prezou, principalmente entre nós, porque não queríamos que o ruído externo atingisse a gente. Porque isso era o que a gente mais estava prezando. Imagina, duas meninas super jovens, cada uma com a sua essência, o seu talento, enaltecendo o trabalho uma da outra. A gente não queria que isso afetasse a nossa amizade e a rivalidade feminina que está sempre tão potencializada. A gente teve esse desafio de crescer como crianças e adolescentes na frente da mídia que dificultou todo o processo”.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente