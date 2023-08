Reprodução Instagram - 02.08.2023 Patrícia Ramos

Conhecida pela apresentação do “Bate-Papo BBB”, a artista Patrícia Ramos, na última terça-feira (1), esteve no “Vaca Cast”, podcast comandado por Evelyn Regly, e detalhou o processo de separação que viveu com o ex-marido, o empresário Diogo Vitório: “Processo muito difícil. Ninguém sabe que o processo da minha separação durou um ano”.



Ramos declarou que ficou “aguentando e suportando muitas coisas” por motivos religiosos até que “chegou um ponto que eu falei: ‘Não mereço passar mais por isso”. Ela ainda relembrou que, na época, apenas o pastor e o terapeuta dela sabiam da crise que ela enfrentava no casamento. Ademais, revelou que recebeu diversos comentários negativos e julgamentos por ter se separado.



“Quando eu decidi me separar realmente, foi no dia 13 de maio”, recorda. Patrícia pontuou que decidiu contar para a família, porque, caso não contasse, “voltaria atrás como todas as outras vezes”. Ela ainda destacou que se sentia “anulada”, que “não se enxergava mais” e que precisava “voltar a ter” o próprio brilho.



A apresentadora relatou que os familiares ficaram muito surpresos com a decisão da separação. “Minha mãe falou: ‘Como assim vai se separar? Meu Deus, vocês são tão amigos’”, lembrou. Ramos disse que não desabafava com a mãe por medo “de contar as coisas que aconteciam e ela não receber ele [Diogo] na casa dela, por exemplo" e reiterou que por isso "ficava quieta”.



Assista a entrevista completa: