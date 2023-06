Reprodução/Instagram Bruna Marquezine se declara para Xolo Maridueña no aniversário do ator

Bruna Marquize usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ator americano Xolo Maridueña, que completou 22 anos de idade nesta sexta-feira (9). Os dois atuaram juntos no filme "Besouro Azul", da DC, com lançamento previsto para agosto deste ano no Brasil. Bruna e Xolo foram alvos de boatos sobre um possível romance entre eles.

"Feliz Aniversário para o meu melhor amigo", escreveu a atriz brasileira pelos Stories do Instagram. Na sequência, publicou diversas imagens e vídeos ao lado do colega de elenco.



"Já sinto sua falta, cara", disse ela. "Você merece ser celebrado todos os dias", continuou.

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña criaram uma amizade intensa durante as gravações do filme. Apesar das especulações, os atores nunca confirmaram o suposto namoro.

