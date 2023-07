Bridget Bennett / AFP A atriz Bruna Marquezine estreia no elenco do filme Bezouro Azul

















Bruna Marquezine está prestes a estrear nos cinemas com o filme da DC Bezouro Azul, mas não irá promover seu trabalho no longa pelo mundo. Isso porque a atriz declarou seu apoio à greve dos atores de Hollywood, anunciada à meia-noite dessa quinta (13) pelo SAG-AFTRA, sindicato dos profissionais dos Estados Unidos, ao repostar uma mensagem do colega de elenco Xolo Maridueña nas redes sociais.





"Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior", escreveu Bruna, em português e em inglês, no post do Instagram. "Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer visibilidade e o reconhecimento que Besouro merece. Serei sempre grata à minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês", declarou.

Os 160 mil artistas sindicalizados no Screen Actors Guild, o SAG-AFTRA, se juntam, agora, à greve dos roteirista, na maior paralização do entretenimento americano desde 1960.

O sindicato deseja que os atores tenham aumento nos royalties, os chamados "residuais", pela exibição de seus filmes e séries nas plataformas de streaming, algo que já acontece em canais de TV há décadas. A classe defende que esses pagamentos foram drasticamente reduzidos na última década, a mesma em que a indústria dos streamings cresceu exponencialmente.

A outra exigência é sobre o uso de inteligência artificial. Os atores não querem ser replicados digitalmente sem consentimento ou remuneração em qualquer tipo de produção. Os profissionais, então, buscam maiores recompensas financeiras pela riqueza que ajudam a produzir para os estúdios e produtoras.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho