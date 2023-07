Reprodução/Instagram Bruna Marquezine adere a greve do SAG-AFTRA

Bruna Marquezine usou o Instagram para dividir com os seguidores que apoia e aderirá a greve dos atores norte-americanos que fazem parte do sindicato SAG-AFTRA.

Ao todo, mais de 160 mil atores entraram de greve ontem e se juntaram ao sindicato de roteiristas, que já está em greve desde o começo de maio. A greve acontece após os sindicatos não chegarem a um acordo com os estúdios de Hollywood.

“Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA.”, começou a atriz.

Bruna disse que sempre apoiará iniciativas a favor do progresso de seus colegas. “Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, continuou.

“Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece”, disse, pedindo o apoio dos fãs para o sucesso do novo filme da DC que faz parte. A greve proíbe que os atores participem de novos projetos e até da divulgação dos que já estão finalizados.

“Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês. #BlueBeetleBattalion. Com amor, B”, finalizou Bruna.