Trabalhando juntos em “Vai na Fé” , a dupla de atores formada por Samuel de Assis e Caio Manhente surpreendeu os fãs da novela com um vídeo, compartilhado nas redes sociais na última segunda-feira (26), em que os dois aparecem trocando um selinho.



Ao som de “Insegurança”, canção do grupo Pixote, os intérpretes de Ben e Rafa cantaram os versos: “Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa” e finalizaram a música com um selinho.



Nas redes sociais, a web repercutiu o breve momento que os atores protagonizaram na vida real. “Eles dando um selinho, como vou ficar órfã desse elenco”, revelou uma internauta. Já outra escreveu: “Fechou com a cara da Globo”, em referência aos cortes de beijos envolvendo casais homossexuais da novela “Vai na Fé” .





Embora os personagens de Samuel e Caio não contracenem com tanta frequência na trama, eles aparecem constantemente juntos nos bastidores do folhetim e também em outros eventos externos. Na obra, Ben (Samuel de Assis) vive um romance com Sol (Sheron Menezzes), e Rafa (Caio Manhente) com Kate (Clara Moneke).





Em abril deste ano, o intérprete de Rafa oficializou o término do namoro com a atriz Maria Clara David, com quem viveu um relacionamento de quase três anos.





