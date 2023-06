Reprodução Instagram - 27.06.2023 João Guilherme Ávila em fotos no Instagram

Na semana de moda em Paris, o artista brasileiro João Guilherme Ávila recebeu diversas críticas pelo uso de um cropped no evento. Em meio a tantos comentários e notícias que repercutiram o acontecimento, o ator respondeu, na última segunda-feira (26), via Twitter, o alarde causado pela peça.



“Juro, muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições e hate. Que mundinho”, escreveu ele, que está prestes a estrear na segunda temporada de “De Volta aos 15”, seriado nacional produzido pela plataforma de streaming Netflix.



Além das críticas feitas pela peça, muitos internautas contestam a sexualidade de João Guilherme, principalmente quando o ator aparece com unhas pintadas, brincos e outros acessórios.



João, no entanto, já desmentiu os rumores de que ele não seria hétero. O artista viveu um relacionamento com a também atriz Larissa Manoela , no decorrer das gravações de “Cúmplices de um Resgate”, e, depois, com Jade Picon , antes da entrada dela no “Big Brother Brasil: 2021”.

Confira a publicação do artista: