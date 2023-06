Reprodução/Globo - 27.06.2023 Bruno Cabrerizo se emocionou ao falar do 'Dança dos Famosos' no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Bruno Cabrerizo chegou à semifinal do "Dança dos Famosos" e se despediu da participação do quadro no "Encontro" desta terça-feira (27). O ator se emocionou ao receber um depoimento da coreógrafa, Juliana Paiva, e relatar os desafios da participação, como ter que ficar afastado dos filhos por meses.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A 'Dança' é um processo que só quem vive sabe o que é. São quatro meses em que a gente se dedica muito. Além disso, estou há quatro meses longe dos meus filhos, naturalmente isso fica muito à flor da pele", afirmou em conversa com Patrícia Poeta, logo após a professora de dança parabenizar o ator pelo desempenho e a experiência.





Cabrerizo agradeceu Paiva pela "paciência" e ressaltou que a instrutora também ficou longe do filho nesse período. "A Ju é uma excelente bailarina, completa, paciente. Tem que ter muita paciência com os concorrentes, porque a gente entra em uma neurose de ter que fazer as coisas e até esquecemos que não somos bailarinos. É uma pessoa alegre, uma grande mãe, que também deixou o filho na Bahia. Está de parabéns pelo trabalho que executou comigo, primeiro ano dela no 'Dança'", comentou.

Que recadinho mais lindo da Ju Paiva, parceira de dança do Bruno Cabrerizo na #DançaDosFamosos 🥰✨ #Encontro pic.twitter.com/FaJwXb6l06 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 27, 2023





Me emocionei junto com o Bruno Cabrerizo 🥺✨ #Encontro pic.twitter.com/qfQ6z5vVim — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 27, 2023













Bruno mora fora do país há 18 anos e contou como viu na participação no quadro do "Domingão com Huck" uma oportunidade de ser reconhecido como um artista brasileiro. "Aceitar fazer o 'Dança dos Famosos' foi muito importante, porque já moro fora do país desde 2005 e comecei minha carreira lá fora, na Itália. Passei por Portugal e vim parar no Brasil em 2017 para fazer a novela 'Tempo de Amar'. Aceitei fazer o 'Dança' porque muitas pessoas ainda pensavam que eu era gringo, um ator português que veio para fazer a novela", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Foi uma ótima oportunidade para eu mostrar quem eu sou. O Bruno é brasileiro, carioca, nascido e criado em Jacarepaguá. Só que moro lá fora há 18 anos, meus filhos nasceram lá e eu venho para o Brasil para trabalhar, trabalho em Portugal também. Foi importantíssimo, foi a segunda vez que me chamaram, ano passado infelizmente não pude, estava trabalhando em Portugal", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.