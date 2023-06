Reprodução/ Youtube/ Twitter Pedro Scooby defende Neymar após traição: 'Maior injustiça'

Pedro Scooby esteve no podcast "Inteligência Ltda" e opinou sobre as últimas polêmicas de Neymar Jr. Sem mencionar a traição durante o relacionamento de Bruna Biancardi e o crime ambiental na mansão do atleta, o surfista disse que o amigo está sendo injustiçado.



"Um cara que eu acho a maior injustiça o que fazem com ele no mundo. A forma que falam às vezes dele em matéria, principalmente pela parte do Brasil, é o Neymar, brother", iniciou Scooby.



Em seguida, ele afirmou que Neymar é uma pessoa muito humilde e que o Brasil não sabe valorizar o jogador. “Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’. Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora [do Brasil] do que aqui. O cara que representa a gente. Inventam mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé (…) As pessoas endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada", completou.



Após boatos afirmarem que Neymar teria traído Bruna Biancardi, que está grávida, o jogador postou um pedido de desculpas para a namorada, confirmando a infidelidade. Além disso, o jogador cometeu crime ambiental na construção de um lago na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.