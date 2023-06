Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 26 junho a 01 julho

Segunda-feira, 26 de junho

Lumiar observa Ben com Sol. Clara se emociona durante a exposição de Rafa. Yuri se preocupa com o enjoo de Guiga. Lumiar pede para falar com Clara sobre a audiência. Ben se emociona ao ver sua foto com Sol na exposição de Rafa. Lumiar sugere que Theo fale com Clara. A Receita Federal faz uma operação nos contêineres de importação, e Theo alerta Orfeu. Guiga conta para Yuri que mentiu sobre o tempo de sua gravidez. Ben tenta ameaçar Orfeu. Clara discute com Helena por causa de Theo. Lucas se irrita com Stuart. Lumiar pede a Estevão a documentação que comprova a fraude de Ben no exame de DNA. Yuri rompe com Guiga. Dora mente para Lumiar. Chega o dia da audiência contra Theo.