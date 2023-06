Reprodução Instagram - 23.06.2023 Rafa (Caio Manhente), Kate (Clara Moneke) e Fred (Henrique Barreira) em 'Vai na Fé'

O capítulo desta sexta-feira (23) de “Vai na Fé” terá mais um drama amoroso envolvendo Rafa (Caio Manhente) e Kate (Clara Moneke): o filho de Clara (Regiane Alves) testemunhará um beijo entre a ex e Fred (Henrique Barreiras), seu melhor amigo.



A sequência narrativa terá início com a reaproximação de Rafa e Kate nos pátios do Icaes - a faculdade fictícia da telenovela. Após se encontrarem, o personagem de Manhente tentará beijar Kate, que negará a tentativa dizendo: “Não, Rafa! Eu não posso”.



Rafa demonstrará inconformidade com a atitude da ex. Ele ainda acrescentará: “Não consigo te entender! Você diz que não quer nada comigo, mas quer ficar perto de mim. E que terminou para ficar com outras pessoas, mas eu não vejo você ficando com mais ninguém”.



Kate mentirá para o mocinho, afirmará que está, sim, saindo com outras pessoas e, para continuar a enganar ele, dará um beijo no melhor amigo dele, Fred - personagem interpretado por Henrique Barreira. O afastamento do casal aconteceu por iniciativa de Kate, que não quer que ele descubra que ela já se envolveu com seu pai, Theo (Emilio Dantas).

