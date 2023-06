Reprodução/Instagram - 21.06.2023 Elenco de 'Vai na Fé' organizou festa junina





O elenco de "Vai na Fé" se reuniu na noite desta terça-feira (20) para curtir uma festa junina em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Marcaram presença atores como Emílio Dantas, José Loreto, Carolina Dieckmann, Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Regiane Alves, entre outros.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Além de prepararem looks temáticos para aproveitar o evento, os astros da novela das sete da Globo dançaram músicas juninas e cantaram junto a uma banda presente no local. Emílio e Caio Manhente, que interpretam pai e filho na história e já tiveram uma cena musical, foram registrados soltando a voz na festa.

Caio Manhente cantando samba na festa junina de vai na fé? Ta tendo! Obrigado Emílio Dantas pelos mimos 🙏🏼 pic.twitter.com/lZqzbnFZPQ — jurídico kael 🥪 (@juridicokael) June 21, 2023





🎥 | Aquele momento que eu sempre espero das festas: Emilio Dantas soltando a voz 😎🤎 pic.twitter.com/ypxIg55Euo — best of emilio dantas (@bestofemiliod) June 21, 2023













Entre as brincadeiras festivas, o elenco ainda preparou uma barraca do beijo, com um banner que exibia beijos da trama. A ação acontece diante de censuras polêmicas de beijos homoafetivos em "Vai na Fé" , como entre as personagens de Regiane e Priscila Sztejnman, Clara e Helena.

"Quem quer beijar o Caio faz fila, galera!!!!" (Sheron)

"TODO MUNDO RENOVANDO O CONTRATO POR SEIS ANOS AMANHÃ!" (Emilio) #VainaFé pic.twitter.com/Mqj3doKkTE — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 21, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Confira abaixo mais registros da festa junina divulgados pelos atores nas redes sociais:

🎥 | LINDOS! Regiane, Carol e Emilio na festa junina do elenco de #VaiNaFé hoje 🩵 pic.twitter.com/WkihOBaE8G — Portal Regiane Alves (@portalregialves) June 21, 2023









Anarriê! ✨🧡 Elenco de #VaiNaFé se reúne pra curtir festa junina pra lá de boa! 🥰



[📸: Brazil News / Agnews] pic.twitter.com/yZobCVuCmx — gshow (@gshow) June 21, 2023





🎥 | Ele toca triângulo, brinca com os colegas de elenco e aproveita como ninguém um festão desses 😛 pic.twitter.com/Myy42SkJzm — best of emilio dantas (@bestofemiliod) June 21, 2023





🎥 | Como eu amo Emilio cantando, absolutamente tudo pra mim! pic.twitter.com/g0OMXZuXTj — best of emilio dantas (@bestofemiliod) June 21, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: