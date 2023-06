Reprodução Instagram - 14.06.2023 Cantor compartilhou um carrossel com as fotos da produção no Instagram

O cantor Jão compartilhou, ontem (13), com os fãs o processo de produção de seu novo álbum de estúdio. O trabalho mais recente do artista foi a faixa “Pilantra”, feita em parceria com a cantora Anitta.



Na sequência de fotos, o músico aparece em um estúdio segurando uma guitarra e vestindo um chapéu. Além dele, em outras fotos aparece também Pedro Tófani, co-compositor das músicas e diretor dos clipes de Jão.



O próximo álbum será o quarto do artista. Ao decorrer da carreira, ele já produziu três álbuns: “Lobos” (2018), “Anti-Herói” (2020) e “Pirata” (2021), o mais recente. O último álbum foi tema da turnê homônima promovida por ele.



Na legenda, Jão, de forma breve, escreveu: “J4”. Nos comentários da publicação, os fãs do cantor teorizaram que o álbum terá um viés country e que o título possa ser “J4”, em referência a letra inicial do nome do cantor e ao número que representará o quarto álbum.

Confira as fotos:





