Reprodução Instagram - 20.06.2023 Atriz e cantora tem diversos artistas na família

A neta de Chico Buarque, Clara Buarque, parabenizou o avô na última segunda-feira (19), data em que ele completou 79 anos de idade. Por meio do Instagram, a atriz compartilhou um álbum de fotos com os momentos vivenciados com o “Voíco”, apelido carinhoso que deu a Chico.



Nas fotos, Clara resgata diversos momentos da carreira de Chico, desde a juventude até a maturidade. Além dos registros fotográficos da profissão do avô, a atriz também destaca uma foto com ele, na qual ela era ainda um bebê. Outros momentos escolhidos por ela foram uma foto em que os dois se abraçam e outra em que eles cantam juntos.



“Dia desse sorriso que só me traz alegria. Desse orgulho que não cabe em mim. Como posso homenagear você se todas as formas parecem simples perto do que você merece? Sorte a minha poder te chamar de avô e ver um pouco de você em mim”, começou ela em um texto de felicitações a Chico.



Na declaração que fez ao avô, Clara ainda relembrou os diversos meios em que ele já atuou, como na música e na escrita, e deixou mais elogios. “Você veio ao mundo para mudar a vida das pessoas através da música, da escrita, das palavras. Me ensina todos os dias e me faz chorar com sua poesia e sabedoria. Eu te amo muito, Voíco! Feliz 79 anos e que venham muitos mais anos de vida”, finalizou.



Filha de Carlinhos Brown e neta de Marieta Severo e Chico Buarque, Clara Buarque é atriz e cantora. Clara já participou de teatros musicais e séries, mas a estreia em novelas aconteceu recentemente em “Travessia”, trama que terminou este ano e foi escrita por Glória Perez. Na trama, Bia, a personagem de Clara, viveu um romance com Oto (Romulo Estrela), um dos protagonistas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!