Reprodução/Globo - 14.04.2023 Manoel Soares e Patrícia Poeta no 'Encontro'





O "Encontro com Patrícia Poeta" foi marcado por novos cortes da apresentadora durante falas de Manoel Soares. O apresentador desabafava sobre um caso familiar recente, em que os filhos foram hostilizados , quando a comandante do programa matinal o interrompeu. A atitude gerou críticas de espectadores nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Meus filhos hoje de manhã foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias da internet. Duas crianças autistas", afirmou Manoel. Patrícia não respondeu o "parceiro" e voltou a falar de um assunto anterior, o vazamento de imagens de Marília Mendonça após o acidente .





"O Manoel contando sobre os filhos terem sido hostilizados e a Patrícia fazendo o quê? Cortando o homem. É constrangedor assistir o 'Encontro'. A Poeta não é generosa na condução da apresentação. É nítida sua antipatia. Credo. Globo, faça algo", criticou uma pessoa no Twitter.





"Nenhuma solidariedade ao caso dos filhos do Manoel, nenhuma simpatia, nenhuma palavra", lamentou outra. "Adoraria ter escutado o relato do amigo Manoel sobre o ataque sofrido por seus filhos autistas, mas não pude porque ele foi mais uma vez interrompido", comentou mais uma.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo mais reações do público na web:

Manoel Soares desabafou sobre a hostilidade que os filhos vem sofrendo, por conta da hostilidade que ele vem sofrendo no encontro. E Patrícia Poeta? Simplismente ignorou, zero empatia. #Encontro — Chel (@raquelselbach) April 14, 2023





#Encontro , Patrícia Poeta cortou a fala do Manoel Soares que falava sobre a hostilidade sofrida por seus filhos autistas hoje em frente à escola! Que feio Patrícia, nem uma palavra para acalentar o coração do companheiro de programa! Atitude triste! É isso aí Brasil!😏😒 — Mah Luiza (@MahLuiz83807190) April 14, 2023





Ver o @ManoelSoares_ desabafar na Tc porque seus filhos foram hostilizados e tomar um corte sem cabimento, a gente só confirma que algumas pessoas elas não querem se despir do próprio ego! Achei de uma falta de educação… #encontro — Ingrid Luz (@silvaingridluz) April 14, 2023





Meu Deus, essa Patrícia Poeta não deixa nem o Manoel Soares falar...Cortou o cara no meio da fala! Chega a ser desconfortável pra quem tá assistindo #Encontro — Léo Lima (@Leonard32026173) April 14, 2023





#Encontro essa "parceria" entre os apresentadores não tá rolando, é pura antipatia da @patriciapoetap com @ManoelSoares_ o programa está com um climão bizarro. — Edson M (@edsonmri) April 14, 2023





Triste a rispidez com que a Patrícia Poeta CORTA o Manoel Soares durante o programa. Em menos de 10 minutos do início, vi 3 cortes. Comportamento horrível esse dela. É nítido que ela não o quer lá. Para outros presentes é um tratamento diferente. #Encontro #Globo #PatriciaPoeta — Adriana Carneiro Goncalves (@Adriana92078857) April 14, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.