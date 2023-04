Descobre morte de parente ao vivo

A entrevista também teve surpresas desagradáveis. Irmã de Cezar, Aline, revelou que descobriu que o enfermeiro ia participar do "BBB 23" pela morte de uma familiar deles, que não foi comunicada a Black, já que ele estava confinado no hotel na época. O ex-BBB ficou surpreso e pediu explicações. "Tio Zé, irmão de mãe. Você descobriu agora, mas você tá de boa. (...) A gente já é acostumado a esse tipo de notícia. Daí o que aconteceu: o amigo do Black me ligou e eu fiquei preocupada já, pensando se tinha acontecido algo. E ele contou que o Black estava no BBB", contou ela.