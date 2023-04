Reprodução/Instagram - 14.04.2023 Eliezer e Viih Tube mostram primeira noite com filha recém-nascida em casa





Viih Tube e Eliezer voltaram para casa após o nascimento de Lua, no último domingo (9). O casal de ex-BBBs confirmou que a filha nasceu nesta quinta-feira (13), mesmo dia em que eles deixaram o hospital para passar a primeira noite em casa com a bebê.

Nos stories do Instagram, o influenciador mostrou que a esposa amamentava enquanto acompanhava a edição ao vivo do "BBB" e continuou alimentando Lua ao longo do início da madrugada. "A Viih está amamentando desde meia-noite e agora é 1h21, então ela está há bastante tempo ali, exausta, tadinha. Já fiz massagem no pé, ela está com as pernas muito inchadas", comentou.





"A gente sempre deixa água ali, porque dá muita sede. E é isso, gente. A Viih tem a cadeira de amamentação, mas ela ainda não está usando. Está se adaptando ainda, porque a cadeira balança demais", explicou. Em seguida, Eliezer publicou um vídeo em que aparece segurando a bebê no colo, para arrotar após a amamentação.

"Assim que ela acabar, pego a Lua, fico ali um pouco para ela arrotar. Geralmente depois da mamada ela fica mais tranquila, mas depende. Ontem à noite foi uma que ela não dormiu, depois explico o porquê. Ela estava bem agitada, mesmo mamando", explicou o ex-BBB, que também havia dado o primeiro banho na filha em casa.





