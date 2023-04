Reprodução/ Instagram Ludmilla presenteia Brunna Gonçalves com carro de R$ 730 mil

Na última quinta-feira (13), Ludmilla usou as redes sociais para mostrar o presente que de para ex-BBB Bruna Gonçalves, esposa dela. A cantora presenteou a amanda com um carro avaliado em R$ 730 mil.

No vídeo, Ludmiila faz uma surpresa para Bruna. "Bru tirou a carteira de hablitação e dei um carro de surpresa para ela", escreveu ela. A cantora, então, leva a dançarina o local onde está um Land Rover Discovery preto com uma faixa vermelha.

Brunna fica feliz com o presente e abraça Ludmilla. Nos comentários, a ex-sister escreveu: "AHHHH MINHA VIDA! Obrigada por tudoooo!! Você é incriveeel!! Não tenho nem palavras para agradecer!! Te amo infinitooooooo!!! SAI DA FRENTE QUE A GATA TÁ MOTORIZADA".

Na legenda da publicação, Ludmilla brincou: "Amanhã ninguém sai de casa, Bru motorizada".