Reprodução/ Globo Manoel Soares no "Encontro"

Nesta sexta-feira (14), Manoel Soares fez um desabafo no "Encontro com Patrícia Poeta". O apresentador falou que os filhos autistas foram hostilizados em público devido à notícias que rodam a internet.

Manoel e Patrícia Poeta falavam sobre o caso das fotos de Marília Mendonça . Imagens do rosto da cantora, após o acidente, vazaram na internet e chocaram internautas, famosos e a família da artista. Os apresentadores, então, relembraram um post onde Marília, em vida, afirmava que usuários das redes sociais não respeitaram a privacidade dela na gravidez e disse "dá até medo de morrer porque as pessoas não respeitam esses momentos".

Após pontuarem que ela previu o desrepeito com a imagem dela, Manoel contou que vêm sofrendo o mesmo desrepeito com os filhos: "Esse é um comportamento que está definindo as redes sociais. Eu estou sofrendo um pouco com isso, você também deve estar sofrendo com isso", disse ele a Patrícia.

O jornalista, então, relatou: "Meus filhos, hoje de manhã, foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias da internet. Duas crianças autistas". Vale lembrar que o Manoel tem mais quatro filhos.

Em seguida, Patrícia voltou para o post de Marília Mendonça e não respondeu sobre o desabafo do colega de palco.

