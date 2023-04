Foto: Som Livre Marília Mendonça

Nesta quinta-feira (13), imagens da autópsia da saudosa cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 em um trágico acidente aéreo, foram divulgadas na internet, causando indignação e revolta.

Anitta, Wesley Safadão e outros famosos utilizaram as redes sociais para manifestar repúdio ao vazamento das fotos e se solidarizaram com a equipe da artista. A equipe de Marília Mendonça já anunciou que irá tomar medidas legais e pediu para que as pessoas não compartilhem o conteúdo na internet.





Enquanto isso, os fãs da cantora se mobilizaram para postar imagens antigas de Marília, relembrando o legado e a brilhante carreira da cantora. Internautas resgataram uma mensagem de 2019 da artista falando sobre ética.

A família da cantora ainda fez um apelo aos fãs e ao público em geral para não compartilharem o material, ressaltando que todos, sejam fãs ou não de Marília Mendonça, desejam preservar a imagem marcante da cantora, o sorriso largo, a voz inconfundível e a figura única em carisma e autenticidade.



Robson Cunha, advogado da família Mendonça, manifestou total indignação com o material divulgado:

“É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa.

Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse."



Pessoas doentes

Humanidade perdida

Antiprofissionalismo



Justiça



Respeitem @MariliaMReal https://t.co/L8ka2ezBNW — Anitta (@Anitta) April 13, 2023





Vamos lembrar da Marília Mendonça assim, a rainha da sofrência, que por onde passava arrastava multidões. Qualquer outra imagem não precisa e nem deve ser compartilhada! 👑🤍 pic.twitter.com/7LpRzILLVG — Wesley Safadão (@WesleySafadao) April 13, 2023





A humanidade está perdida, que crueldade o que estão fazendo, Marília Mendonça merece respeito! Justiça! — Rebecca (@RebeccaOficial) April 13, 2023





RESPEITEM A MARÍLIA MENDONÇA pic.twitter.com/RumL9wA12M — ke (@itxfavs_) April 13, 2023





🚨VEJA: Depois de vazarem fotos de Marília Mendonça no IML, tweets antigos da nossa eterna rainha voltaram a viralizar.



Em 2019 ela falava sobre o quanto é difícil contar com a ética. Na época ela deu exemplo da sua gravidez que foi vazada e falou sobre o medo que tinha de… pic.twitter.com/GaENHNEYzk — CHOQUEI (@choquei) April 13, 2023





