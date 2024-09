Mayra Dugaich Will Smith compartilha vídeos do Rio de Janeiro no Instagram

Na última quarta-feira (18), Will Smith compartilhou fotos e vídeos do Rio Janeiro em seu Instagram.

“Will Smith já está no clima do Rock in Rio, ainda mais depois do jantar especial de boas vindas ao astro de ontem”, afirmou a conta oficial do festival.

No primeiro vídeo postado, o astro recebeu um presente de um garçom, um escapulário, então, Will retribuiu o ato, dando uma pulseira para o profissional.

“Acabei de chegar ao Brasil e já estou sentindo o amor”, escreveu na legenda da publicação.

Já na segunda postagem, ele compartilhou com os seguidores imagens da passagem de som do show que realizará nesta quinta-feira (19) no Palco Sunset.

“Até as passagens de som são melhores no Rio”, afirmou.

Os membros da produção puderam acompanhar um pouco do que Will apresentará nesta noite e o artista teve uma amostra do carinho do público brasileiro.

Will Smith se apresentará no Palco Sunset do Rock In Rio

No início do mês, Will Smith foi anunciado como atração do Rock in Rio .

“Tô nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era pra promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito pra mim” , contou Will Smith em entrevista para o Fantástico.

Vale destacar que Will tem uma carreira consagrada na atuação, mas ele sempre quis voltar a se dedicar à música.

“Fazer filme paga muito dinheiro. Sempre que eu queria voltar pra música, o pessoal do cinema me convencia a fazer mais um filme”, disse.

Recentemente, Will Smith lançou dois single, You Can Make It e Work of Art .

“O Brasil vai ser um dos primeiros lugares onde vou me apresentar”, revelou.

“Pra mim, uma das partes mais legais de participar do Rock in Rio é a toda a inspiração que vem de dividir o festival com outros artistas que também vão se apresentar”, afirmou.

Vale lembrar que Will estará no Palco Sunset no dia 19 de setembro, dia que Ed Sheeran fará seu show no palco principal do festival.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 , com uma expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock . Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro .

Confira: