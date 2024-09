Mayra Dugaich Jane’s Addiction libera single ‘True Love’ após anúncio de pausa

Nesta quarta-feira (18), Jane’s Addiction liberou um novo single chamado True Love após anunciar seu hiato no início desta semana.

A icônica banda de rock alternativo retornou recentemente à sua formação original de Perry Farrell, Dave Navarro, Stephen Perkins e Eric Avery , e lançou o single Imminent Redemption , sua primeira música nova juntos em 34 anos.

Eles então fizeram uma série de shows no Reino Unido, antes de anunciar detalhes de uma turnê pelos Estados Unidos.

Durante um show recente em Boston, as tensões começaram a aumentar no palco, levando Farrell a gritar com Navarro, antes de interromper o show empurrando o guitarrista. A banda mais tarde se desculpou com os fãs, cancelou o restante da turnê pelos Estados Unidos e anunciou uma pausa nas atividades.

De acordo com NME, a banda continuou com o lançamento agendado de um novo single chamado True Love , compartilhando a música no Spotify, mas sem postar nenhum aviso.

“When I first felt true love, I was very young/ I tried to describe it to my friends/ You’re floating in something that’s way over your head/ Wading in the waters of true love, ”, ele canta.

Vale lembrar que embora a música tenha sido compartilhada oficialmente, a banda fez uma estreia ao vivo no palco em Londres no início deste ano.

Os membros introduziram a faixa no set durante o show e disseram aos fãs que eles poderiam esperar vê-la lançada em uma data posterior.

Vale destacar que esse show foi o primeiro com a formação original em décadas. Enquanto eles se reuniram com o baixista Eric Avery em 2022, após sua saída em 2010, Navarro esteve ausente de todas as datas ao vivo devido a uma batalha prolongada contra a Covid. O guitarrista foi substituído no palco por Troy Van Leeuwen, do Queen Of The Stone Age, e pelo ex-Red Hot Chili Pepper, Josh Klinghoffer.

Jane’s Addiction cancela turnê após briga no palco

Na última segunda-feira (16), foi anunciado que a turnê de reunião do Jane’s Addiction chegou ao final de forma abrupta.

Depois que o vocalista Perry Farrell deu um soco no guitarrista Dave Navarro no palco durante o show da banda em 13 de setembro em Boston, o grupo anunciou que o restante da turnê foi cancelada em uma publicação nas redes sociais.

“Para todos os fãs, a banda tomou a difícil decisão de tirar um tempo como grupo. Como tal, eles cancelarão o restante da turnê.”, afirmou o comunicado no Instagram.

A declaração continuou assegurando aos fãs que “os reembolsos pelas datas canceladas serão emitidos no seu ponto de compra.” As redes sociais da banda então orientaram aqueles que compraram ingressos por meio de pontos de venda como StubHub e SeatGeek a entrar em contato diretamente com as empresas “.

Segundo a People, embora Farrell não tenha sido mencionado diretamente na publicação, Navarro divulgou uma declaração separada, assinada por ele e pelos companheiros de banda Stephen Perkins e Eric Avery, dando mais informações sobre a decisão de fazer uma pausa.

“Devido a um padrão contínuo de comportamento e às dificuldades de saúde mental do nosso cantor Perry Farrell, chegamos à conclusão de que não temos escolha a não ser descontinuar a atual turnê pelos Estados Unidos “, começou sua postagem no Instagram.

“Nossa preocupação com sua saúde e segurança pessoal, bem como com a nossa, não nos deixou alternativa. Esperamos que ele encontre a ajuda de que precisa.”, continuou.

“Lamentamos profundamente não poder atender a todos os nossos fãs que já compraram ingressos “, escreveu ele, acrescentando: “Não vemos nenhuma solução que garanta um ambiente seguro no palco ou nos permita fazer uma ótima apresentação todas as noites.”

“Nossos corações estão partidos. Dave, Eric e Stephen.” , finalizaram.

Vale destacar que Farrell também postou nos stories do Instagram e compartilhou uma declaração sobre o incidente. “Este fim de semana foi incrivelmente difícil e depois de ter tempo e espaço para refletir, é justo que eu me desculpe com meus companheiros de banda, especialmente Dave Navarro, fãs, família e amigos por minhas ações durante o show de sexta-feira “, escreveu ele.

“Infelizmente, meu ponto de ruptura resultou em um comportamento indesculpável, e assumo total responsabilidade por como escolhi lidar com a situação “, continuou.

Vale lembrar que o Jane’s Addiction fez 17 shows antes de encerrar a turnê. O grupo tinha 15 shows para fazer, mas todos foram cancelados.

