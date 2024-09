Mayra Dugaich Selena Gomez fala sobre atuação ser seu “primeiro amor”

Selena Gomez concedeu uma entrevista de capa para a Vanity Fair e afirmou que novas músicas não são a principal prioridade para ela no momento.

Segundo a People, a cantora e atriz de 32 anos falou sobre a preparação para estreia uma nova música para seu próximo filme Emilia Pérez e por que será a única faixa que ela planeja lançar.

“Não sei se estou pronta, sabe?” disse, cujo último single Love On foi lançado em fevereiro e alcançou a posição 56 na Billboard Hot 100. Seu álbum completo mais recente, Rare , foi lançado em 2020 e no ano seguinte lançou o EP em espanhol, Revelación .

“É um espaço vulnerável. Atuar sempre foi meu primeiro amor. A música é apenas um hobby que saiu do controle. “, revelou.

Vale destacar que Selena Gomez não está desistindo da música. “ Agora faz parte de quem eu sou, então não acho que vou a lugar nenhum”, disse ela. “ Só não estou pronto ainda.”

Os fãs esperam as próximas músicas em espanhol da artista no filme Emilia Pérez , elaboradas pela cantora e letrista francesa Camille com Clément Ducol. “ Consigo cantar espanhol muito bem” , refletiu, referindo-se ao seu trabalho em Revelación.

Vale lembrar que a atriz fez sua estreia na TV ainda criança em Barney e Seus Amigos em 2002, e teve seu primeiro papel no cinema em Spy Kids 3-D: Game Over no ano seguinte.

Em 2009, ela alcançou o estrelato como parte de Selena Gomez & the Scene , e a banda lançou seu álbum de estreia, Kiss & Tell .

Desde então, ela conquistou três álbuns em primeiro lugar na Billboard 200 e alcançou o top 10 de singles na parada Hot 100 da publicação com Come & Get It, The Heart Wants What It Wants, Good for You, Same Old Love, Hands to Myself, It Ain’t Me, Lose You to Love Me, We Don’t Talk Anymore e Calm Down.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas com o elenco de Emilia Pérez no dia 1 de setembro no Telluride Film Festival, ela disse que cantar no filme era “ terapêutico ”.

Questionada sobre o processo de aprendizagem da música de sua personagem Jessi Del Monte, “ Mi Camino ”, ela explicou: “N a verdade, era uma música totalmente diferente”.

“ Tinha um som um pouco mais áspero e ao longo de, você sabe, trabalhar intimamente com Camille na música, tornou-se quase como uma balada ”, disse a estrela de Only Murders in the Building . “ Era mais uma história sobre uma mulher e as fases da vida pelas quais ela passa e foi simplesmente lindo.”, finalizou.

Selena Gomez comenta sobre amizade com Taylor Swift

Nesta segunda-feira (9), foi divulgada a capa da Vanity Fair com Selena Gomez e a artista falou sobre sua amizade com Taylor Swift . A artista revelou que elas “comparam notas” sobre o reality show Vanderpump Rules .

Na entrevista, Selena contou que embora ela às vezes peça conselhos de Taylor Swift sobre música ou amizade sob os holofotes, elas geralmente estão apenas conversando como a maioria dos amigos fazem.

“Ela é realmente como uma irmã mais velha para mim ”, disse a artista à publicação sobre Taylor.

Selena Gomez revelou que eles frequentemente elas discutem qualquer drama que esteja acontecendo na última temporada de Vanderpump Rules.

“Estou no The Valley agora” , disse Selena, referindo-se ao spinoff do reality show. “ Assisti a todos os episódios de Vanderpump, então não me importo se for ruim!”

Segundo a People, Selena Gomez e Taylor Swift inicialmente se cruzaram em 2008 e acabaram se tornando amigas.

Elas sempre fazem questão de compartilhar fotos juntas, mostrando apoio em premiações, comemorando grandes marcos juntas e até chegaram a colaborar em algumas ocasiões.

Vale mencionar que Selena dividiu o palco com Taylor Swift durante várias de suas turnês e também fez uma participação especial no videoclipe de Bad Blood.

“Essa pessoa nunca julgou uma única decisão que tomei. Ela sempre me encontrou onde eu estive. Ela me encorajou quando eu não tinha nada pelo que ser encorajada, e não sei se seria tão forte quanto sou se não tivesse você e sua família, porque você mudou minha vida” , afirmou Selena sobre Taylor durante uma apresentação da Reputation Tour em 2018.