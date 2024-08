Mayra Dugaich Chappell Roan está compondo músicas novas, diz empresário

A música de Chappell Roan vem se tornando cada vez mais relevante e os fãs poderão ouvir novas músicas da cantora.

Chappell coleciona sete singles na Billboard Hot 100 e seu álbum de estreia está ocupando o segundo lugar na Billboard 200 .

Em entrevista ao Music Business Worldwide , o empresário de Roan, Nick Bobetsky , revelou que ela está atualmente “ocupada escrevendo ” novas músicas, e falou sobre quando os fãs poderão ouvir alguns dos novos trabalhos da estrela.

“Eu acho que provavelmente adotaremos um plano muito semelhante ao que fizemos para este álbum, que é que quando ela terminar uma música que ela ama, nós juntaremos nossas cabeças e trabalharemos rapidamente para lançar aquela música. Foi isso que fizemos com ‘Good Luck, Babe!’ ”, revelou.

“Em parte é uma questão de quando os fãs estão pedindo um álbum, e temos muitas informações sobre esse tipo de coisa” , disse ele. “ Acho que agora Chappell quer se sentir livre para lançar música quando estiver pronta e quando estiver animada em permitir que as pessoas a ouçam. E acho que é isso que os fãs também querem.”, afirmou.

Recentemente, ela falou sobre interações inapropriadas e “ predatórias ” que teve com pessoas em público, pedindo a seus fãs que não a assediassem quando ela não estivesse se apresentando.

“Quando estou no palco, quando estou me apresentando, quando estou travestido, quando estou em um evento de trabalho, quando estou fazendo divulgação… estou no trabalho. Em qualquer outra circunstância, não estou em modo de trabalho ”, escreveu ela em nota postada em seu Instagram.

“Não concordo com a noção de que devo uma troca mútua de energia, tempo ou atenção a pessoas que não conheço, não confio ou que me assustam – só porque estão expressando admiração.”, disse.

“O sucesso não a afastou de seus principais fãs, ela os levou consigo; eles fazem parte disso. E faz parte da nossa estratégia central. Não é ‘Vamos fazer tudo, vamos maximizar cada grama do sucesso que está acontecendo atualmente’; “esse não é o ponto. ”, concluiu Nick.

Chappell Roan reina no streaming e alcança 40 milhões de ouvintes no Spotify

Com a proximidade do aniversário de um ano de The Rise and Fall of a Midwest Princess , Chappell Roan continua a alcançar novos marcos.

Recentemente, ela ultrapassou 40 milhões de ouvintes mensais no Spotify , e o álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas oficiais de álbuns do Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia .

No último dia 20, Olivia Rodrigo realizou mais um show de sua turnê, GUTS Tour , e convidou Chappell Roan uma performance do hit, HOT TO GO! . A mais nova estrela pop dos Estados Unidos ainda se identifica como uma jovem queer do Missouri , lutando para entender sua identidade em um mundo que adora escrutinar mulheres.

Desde que lançou seu sucesso gradual, The Rise and Fall of a Midwest Princess , em 2023, a cantora de 26 anos , passou o verão dominando festivais com seus hinos inegáveis, enquanto lidava com sua recém-descoberta fama, às vezes no palco.