Reprodução/Instagram Maria Thereza e Maria Gladys

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, tem enfrentado desafios financeiros e emocionais, que revelaram tensões familiares que envolvem seus filhos e até mesmo sua neta, a estrela hollywoodiana Mia Goth.

A situação ganhou destaque após uma de suas filhas, Maria Thereza Maron, relatar publicamente as dificuldades da mãe e criticar a falta de apoio de alguns familiares. Ao iG, ela deu mais detalhes sobre o assunto e a própria versão dos fatos.

Atualmente, Maria Gladys está hospedada em uma pousada em Santa Rita de Jacutinga (MG), onde conseguiu estadia temporária após fazer uma propaganda para o local. Segundo Maria Thereza, sua mãe optou por se mudar para o interior devido ao custo de vida mais baixo e à afinidade com a vida no campo. "Ela quis ir para Minas porque gosta do mato, da roça, e é mais barato para ela viver", explicou.

No entanto, problemas financeiros persistem. Maria Gladys, que recebe aposentadoria, teve seu dinheiro esgotado rapidamente recentemente após gastos com hospedagem, alimentação e bebidas. "Ela gasta muito e no fim do mês fica sem nada", explicou Maria Thereza, que afirma ajudar a mãe dentro de suas possibilidades, assim como outra irmã. "Nossa maior preocupação no momento é onde ela vai morar, porque ela não pode ficar hospedada em hoteis para sempre", pontuou, em entrevista ao Portal iG.





"Eu sou amiga da minha mãe. Nós sempre estivemos juntas"

Maria Thereza descreve um vínculo forte com Maria Gladys: "Meu relacionamento com a minha mãe é o seguinte: eu sou amiga dela. Eu e minha mãe sempre estivemos juntas. Agora, ela foi para Minas, então, a gente fala todo dia, toda hora, e não tem nenhum conflito ou mágoa não resolvida entre nós duas. Nenhum."

"Eu talvez tenha exagerado no que escrevi quando pedi a vaquinha [financiamento coletivo] — admito que o erro foi meu. Sou exagerada por natureza, e não imaginei que isso teria tanta repercussão. Ela nunca ficou na rua, nunca pediu esmola, isso é invenção! O que aconteceu foi que ela foi passando o cartão, passando, passando… até que um dia disse: "Tereza, o cartão não passou". Acabou o dinheiro. Aí eu pensei: "Vamos fazer uma vaquinha". Na pressa, escrevi que ela estava sem dinheiro para a pousada, mas não foi nada daquele dramalhão que pintaram. Ela nunca ficou desamparada. Também não tem Alzheimer ou demência, como andaram falando. Minha mãe é independente", garantiu.

Críticas ao irmão: "Um filho ingrato que não ajuda"

Em entrevista ao iG, Maria Thereza não poupou críticas ao irmão, Glayson Gladys, acusando-o de ser um "filho ingrato", que há anos evita contato com a mãe. "Ele a bloqueou no WhatsApp já há muito tempo, não ajuda em nada", desabafou.

"Eu acho horrível tudo que o Glayson falou da mãe e da família [para a imprensa]. Para mim, não é surpresa nenhuma, o Glayson é um filho ingrato que não ajuda a minha mãe. Ele foi criado com tudo, [com ela] levando bifes com batata frita no quarto em Ipanema, e hoje trata muito mal a nossa mãe". Ela ainda completou: "É um vexame. O Glayson sempre foi assim. Não quer saber da família e nunca vai mudar. Ele tem a vida dele".

Falta de apoio de Mia Goth: "Não dá um centavo"

A situação com Mia Goth, neta de Maria Gladys e filha de Rachel(outra irmã de Maria Thereza), também foi alvo de duras palavras. A atriz, conhecida por filmes como "Pearl" e "X", teria sido criada pela avó dos dois aos cinco anos, mas hoje não oferece nenhum tipo de suporte. "Ela não dá um centavo, nem um telefonena, não ajuda em nada. É um vexame", lamentou Maria Thereza.

"Mia infelizmente deixa muito a desejar. Ela é a pessoa da família que poderia ajudar, mas não ajuda, não quer ajudar", acrescentou. Mia, que hoje brilha em Hollywood, já declarou em entrevistas ter saudades da avó, mas, segundo Maria Thereza, não oferece nenhum suporte financeiro ou emocional.

Dificuldades financeiras e recusa em ir para um asilo

Apesar das dificuldades, Maria Gladys se recusa a ir para um asilo ou a morar com os filhos. "Ela briga quando alguém sugere isso. Ela é independente e faz o que quer", disse Maria Thereza, que chegou a considerar oferecer um apartamento perto de sua casa no Rio de Janeiro. "Ela também diz: ‘Não vou para retiro [Retiro dos Artistas], não!’ Ela tem 85 anos, mas responde por si", contou.