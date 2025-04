Reprodução/Instagram Deborah Secco

Em um desabafo sincero durante sua participação no WOW Podcast, a atriz Deborah Secco compartilhou as dificuldades que enfrentou na adolescência devido à baixa autoestima. A artista relembrou episódios marcantes, como o término de seu primeiro namoro, quando o garoto a deixou para ficar com sua irmã, considerada mais bonita.

"Eu não era uma adolescente bonita, pelo menos era isso que me diziam. Uma colega de elenco chegou a afirmar que eu nunca seria protagonista porque não tinha beleza suficiente", contou Secco. A atriz também mencionou que não era "disputada pelos meninos" e destacou o trauma de ter sido rejeitada mais de uma vez em favor da irmã.

O primeiro beijo, aos 12 anos, foi seguido por um término abrupto. "Logo depois, o menino acabou comigo e começou a namorar minha irmã. Lembro como se fosse hoje, e foi ruim", revelou. A situação se repetiu com um vizinho por quem era apaixonada: ele também preferiu a irmã dela.





Determinada a superar as inseguranças, Deborah decidiu focar no talento. "Pensava: ‘Tudo bem, sou talentosa’. Me agarrei a isso, mas tinha um sonho distante de ser mocinha de novela, e na época elas eram sempre lindíssimas. Fui trabalhando minha autoimagem para conquistar espaço", explicou.

A estratégia deu certo. Secco se tornou uma das atrizes mais reconhecidas do país, com sucessos como Confissões de Adolescente (1994) e Laços de Família (2000). Além da carreira, chama atenção por sua transformação física e por fotos ousadas.