Reprodução: Instagram MC Daniel

MC Daniel utilizou as redes sociais, neste domingo (13), para conversar com os seguidores. Em certo momento, o artista contou que recebeu o diagnóstico de TDAH, conhecido como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.



Após apresentar a condição psicológica aos fãs, ele explicou como a descoberta o ajudou em outras áreas da vida. "Há dois meses, eu fui diagnosticado com TDAH, Transtorno do Déficit de atenção com hiperatividade, fui a um psiquiatra e isso mudou a minha vida. Hoje eu sou um cara mais calmo, tenho um pouco mais de clareza das coisas que me atrapalhavam antes", relatou.

O astro ainda fez um apelo aos internautas em relação à saúde: "Você precisa ser sua prioridade, tem que cuidar do seu corpo, se você não cuida da sua saúde você vai ter que cuidar da sua doença", reconheceu ele.

Em fevereiro de 2025, nasceu Rás, primeiro filho de MC Daniel com Lorena Maria. Após a chegada do bebê, o funkeiro foi criticado por publicar diversas fotos depois do parto. Além disso, ele também defendeu a influenciadora das críticas dos internautas.