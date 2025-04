Foto: Divulgação Casa do Big Brother da Inglaterra

Mickey Rourke, um nome amplamente reconhecido no mundo do entretenimento,

surpreendeu a todos com sua saída do Big Brother britânico. O ator, conhecido por seus papéis em filmes icônicos e por sua personalidade carismática, se tornou uma figura intrigante na dinâmica da casa.

Durante sua participação, Rourke trouxe uma mistura de drama e carisma, atraindo a atenção do público e criando momentos memoráveis. Outra ala, enxergava em Mickey tons agressivos e ameaçadores. No entanto, sua decisão de deixar o reality show deixou muitos fãs perplexos e especulativos.

Rourke teve um comportamento nada convencional no confessionário. Ele ficou alterado e agressivo. Ele não completou nem 10 semanas no reality show.

Foto: Divulgacao Mickey Rourke

Nos dias que antecederam sua saída, Rourke havia mostrado sinais de descontentamento com a rotina e as pressões do programa. Em várias falas, ele expressou sua luta com a vida confinada e a falta de privacidade, refletindo sobre seu desejo de voltar a uma vida normal.

Os colegas de confinamento foram pegos de surpresa com a notícia, e as reações variaram de apoio a preocupação. Muitos fãs também se manifestaram nas redes sociais, discutindo os impactos de sua saída no jogo e a possibilidade de ele retornar.