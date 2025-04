Reprodução/Instagram Cariúcha defende SUS após críticas de Jojo Todynho em vídeo oficial

Em resposta às recentes declarações da cantora Jojo Todynho sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde convocou a apresentadora e influenciadora Cariúcha para reforçar a importância do serviço público. A ação ocorreu após Jojo questionar a eficiência do SUS nas redes sociais, afirmando que o sistema "não funciona" e criticando quem o defende sem utilizá-lo.

Em um vídeo divulgado no perfil oficial do Ministério da Saúde, Cariúcha destacou a abrangência do SUS, lembrando que ele atua desde a prevenção até o tratamento de doenças. "O SUS está em todo lugar. Na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde. É o maior sistema de saúde pública do mundo, gratuito e para todos", afirmou.

A publicação oficial também fez referência aos bordões das duas personalidades. Ao rebater as críticas de Jojo, o Ministério brincou: "Que mico foi esse? Surgiu uma crítica 'todinha' errada ao SUS, mas logo veio a resposta, 'toda natural, bonita pra caramba' e corretíssima".





A rivalidade entre Cariúcha e Jojo Todynho não é recente. Em 2023, a apresentadora acusou a funkeira de homofobia e de provocar desentendimentos entre Anitta e Pabllo Vittar. Jojo revidou com insultos, chamando Cariúcha de "ratazana de esgoto" e afirmando que ela nunca alcançaria seu sucesso.

Cariúcha, que já declarou ter "perdoado" a rival, aproveitou o momento para reforçar seu apoio à saúde pública. "Todo mundo usa o SUS, até quem fala mal e nem sabe. Ele é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba", finalizou.