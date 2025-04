Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Luísa Sonza

O show de encerramento da turnê Escândalo Íntimo, de Luísa Sonza, em São Paulo, reservou uma surpresa especial para o público: a atriz Marina Ruy Barbosa subiu ao palco para interpretar o hit "Chico" ao lado da cantora.

A apresentação aconteceu no Espaço Unimed, onde Luísa comandou um repertório repleto de sucessos, como "Anaconda", "Braba", "Modo Turbo" e "Cachorrinhas". Mas foi o convite inesperado à atriz que agitou os fãs. "Gente, simplesmente vou chamar ao palco para cantar comigo Marina Ruy Barbosa! Faz barulho!", anunciou Luísa, antes da participação da colega.





Marina, que está afastada das novelas desde "Fuzuê" (2023), pareceu tímida no início, mas conquistou o público com sua performance. A música "Chico", um dos maiores sucessos do álbum Escândalo Íntimo (2023), ganhou uma versão única com a interpretação da atriz.