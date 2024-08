Mayra Dugaich Niall Horan vai lançar álbum duplo ao vivo de sua turnê mundial

Nesta quarta-feira (21), Niall Horan anunciou que está preparando dois álbuns ao vivo de sua turnê global The Show . O cantor fará o lançamento digital em 30 de agosto de The Show: Live From Madison Square Garden , onde ele fez dois shows nos dias 13 e 14 de junho deste ano.

Apenas algumas semanas depois, no dia 5 de setembro, os fãs receberão The Show: Live on Tour, cujo lançamento notável inclui músicas do set do Madison Square Garden, junto com 10 faixas adicionais de shows em Melbourne, Milão, Tampa, Tóquio, Londres, Oslo, Dusseldorf, Paris e Łódź, na Polônia. Ambos os álbuns também serão lançados em vinil em 22 de novembro como The Show: Live on Tour Deluxe Vinyl.

O primeiro álbum contará com canções adoradas de Horan como Slow Hands, This Town, Black and White, Heaven e Small Talk , junto com outras cinco faixas. O álbum global de 20 faixas adiciona músicas de todos os três álbuns solo de Horan, incluindo Save My Life, Heartbreak Weather, Dear Patience, Paper Houses, On the Loose e Flicker , entre outros. .

Vale lembrar que Niall Horan iniciou a turnê The Show em 20 de fevereiro em Belfast, Irlanda do Norte, passando pela Europa até 28 de março antes de ir para a Nova Zelândia e Austrália e fazer shows em Cingapura, Indonésia, Filipinas e Japão em maio, antes de lançar a etapa norte-americana em 29 de maio em Hollywood e encerrando em 3 de agosto com um show em Austin, no Texas. A agenda volta na sexta-feira (23 de agosto) com dois shows em Dublin, na Irlanda, e o manterá na estrada até um show no dia 9 de outubro quando se apresenta em Bogotá, na Colômbia, na Movistar Arena.

Os álbuns promovem a turnê de divulgação do terceiro álbum solo de estúdio de Niall, The Show , que foi lançado em junho de 2023, estreando em segundo lugar na parada de álbuns Billboard 200 . O primeiro single e vídeo do álbum MSG, Heaven (Live From Madison Square Garden) , será lançado na sexta-feira (23).

Vale destacar que uma versão deluxe em vinil, estará disponível exclusivamente na loja virtual do artista, contará com as 20 faixas em dois discos de vinil preto translúcido com respingos vermelhos e dourados, junto com uma capa lenticular animada com detalhes em folha de ouro, bem como um pôster de parede frente e verso e fotos de todos os shows do álbum.

Niall passará pelo Brasil em setembro com a turnê The Show: Live on Tour . Ele se apresenta no dia 28 de setembro em São Paulo, no Parque do Ibirapuera e 29 de setembro no Rio de Janeiro, no Rio Arena.

Niall Horan chega a pé em seu show em Toronto

Recentemente, o cantor Niall Horan se apresentou na cidade de Toronto, no Canadá. No caminho para o show, ele ficou preso em um congestionamento.

Preocupado com o fato de que ele se atrasaria, o cantor saiu de seu carro e foi para a arena a pé.

“O trânsito é muito louco em Toronto, então estou caminhando até o local” , afirmou enquanto é possível ver uma fila aparentemente interminável de carros que fica parada sob um viaduto na cidade. O vídeo mostra ele e um membro de sua equipe caminhando entre os fãs, que não o reconhecem, para ir ao show.

“Em todos os meus anos fazendo shows, acho que nunca entrei assim em um local”, disse Niall, que comemora a chegada, “ nós conseguimos! ”.

Vale lembrar que ele se apresentou na cidade nos dias 28 e 29 de junho.

