Manuel Turizo lança novo single e videoclipe de 'Enhorabuena'

No último dia 8 d agosto, Manuel Turizo lançou o seu novo single Enhorabuena que tem um ritmo contagiante e uma energia festiva.

Produzido por Andy Clay e Slow, Enhorabuena foi pensado para ser uma música animada, incentivando os ouvintes a dançar e cantar sem inibições, convidando-os a mergulhar na energia que o merengue oferece.

A faixa estreia com seu videoclipe oficial, que traz festa do início ao fim. No vídeo, Manuel Turizo apresenta uma atuação dinâmica, enquanto seu irmão Julián faz uma participação especial. Como um dos co-compositores da música, Julián dá um toque especial ao vídeo ao interpretar o papel do “ rival ” de Manuel, adicionando um toque divertido e inesperado na história.

O videoclipe é uma festa, cheia de cor, movimento e um ambiente familiar e acolhedor. Estende um convite claro para celebrar a vida como uma festa sem fim.

Vale lembrar que Manuel acaba de concluir a sua turnê europeia e continua a ser o 85.º maior artista do mundo, segundo o Spotify.

Seu single de sucesso La Bachata está perto de atingir 2 bilhões de streams no Spotify, tornando-se a maior música solo latina na história da plataforma.

Shakira sensualiza como uma sereia ao lado de Manuel Turizo na aguardada ‘Copa Vacía’

Após o sucesso de Acróstico e Bzrp Music Sessions, Vol. 53 , a estrela colombiana Shakira está de volta com Copa Vacía , em colaboração com Manuel Turizo , já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music , via RCA Records .

A cantora, que sensualiza como uma sereia ao lado de Turizo no clipe oficial, possui uma carreira marcada por prêmios Grammy, Latin Grammy e Globo de Ouro , além de ser a artista latina mais ouvida do mundo no Spotify .

Já Manuel Turizo é a sensação da música jovem urbana latina de maior sucesso dos últimos anos e teve grande destaque com La Bachata , canção que conta com mais de 1 bilhão de streams no Spotify .

Juntos, os dois Shakira e Manuel Turizo uniram suas vozes para este aguardado lançamento.

Vale lembrar que também em 2023, Manuel se juntou ao astro latino Sebastián Yatra e seu compatriota colombianos Beéle num alegre single de verão ao ritmo do merengue, chamado Vagabundo.

A faixa capta os sentimentos após um relacionamento, quando ex-casais fingem em público terem seguido em frente, apesar de ainda existir um vazio que não foram capazes de preencher.

