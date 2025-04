Reprodução: Instagram Andressa Suita

Andressa Suita se pronunciou após ter sido alvo de rumores a respeito de uma possível gravidez. Na última quarta-feira (23), a influenciadora explicou que tudo não passou de uma brincadeira e descartou a gestação.

"Vindo aqui esclarecer uma grande brincadeira que fiz com a minha irmã no domingo de Páscoa. Fiquei 45 dias sem beber na quaresma e voltei a beber no domingo. Comi muito no almoço de Páscoa", iniciou.

Atualmente com Gusttavo Lima, ela explicou que já viu diversas conversas em relação a estar grávida. "Desde 2020, toda foto que posto as pessoas falando que estou com carinha de grávida e corpo de grávida", relembrou.

"A gente estava num clima superdivertido, eu, minha mãe, meu pai e, quando a gente foi fazer a foto, minha irmã colocou a mão na minha barriga [...] Eu não estou grávida, eu uso DIU. Ele vence no final desse ano. Não pretendo ter filhos por agora", tranquilizou os fãs.

Ela terminou o desabafo agradecendo pelo carinho dos fãs. "Quando eu fizer um anúncio de gravidez, com certeza não vai ser nesse tom de brincadeira. Um super beijo e obrigada pelo carinho".

Assista:





Relação de Andressa e Gusttavo Lima

Com o músico, a mulher possui dois filhos: Gabriel, de 7 anos e Samuel, que tem 6. O artista e a modelo começaram a se relacionar em 2015. Após três anos juntos, eles oficializaram a união no civil e, em 2016, realizaram a celebração do casamento com uma festa.

No final de 2020, os dois se separaram oficialmente por um pedido de divorcio feito pelo próprio cantor. Em menos de um ano, Lima e Suíta retomaram o relacionamento e, desde então, permanecem como um casal.