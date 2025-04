Globo/Reprodução Homenagem a Xuxa no "Encontro" divide opiniões nas redes sociais

Como parte das celebrações pelos 60 anos da TV Globo, o programa Encontro com Patrícia Poeta recebeu nesta quinta-feira (24) uma convidada que marcou gerações: Xuxa Meneghel. A eterna Rainha dos Baixinhos foi homenageada com direito a nostalgia, emoção e até polêmica.

Ao som de “Fada Madrinha”, Xuxa foi surpreendida no palco pelas suas icônicas paquitas, assistentes de palco que fizeram parte do universo infantil da apresentadora nos anos 1980 e 1990. O reencontro emocionou a loira, que não conteve as lágrimas ao reviver momentos que marcaram a história da televisão brasileira.

“Vocês fizeram parte de tudo o que eu sou” , disse Xuxa, emocionada, ao lado das ex-paquitas, relembrando o impacto cultural e afetivo de seu trabalho na infância de milhões de brasileiros.

Mas o que roubou a cena foi a própria apresentadora do programa. Patrícia Poeta decidiu mergulhar de cabeça na homenagem e surgiu caracterizada como Xuxa, com direito a peruca loira e figurino inspirado nos anos 1990.

A entrada da estrela infantil em uma réplica da famosa nave do Xou da Xuxa completou o momento saudosista, mas também gerou controvérsia.

Vestida de PAQUITA, Patrícia Poeta recebe Xuxa no #Encontro para as comemorações de 60 anos da Tv Globo. pic.twitter.com/00RRX5j7IQ — Brenno (@brenno__moura) April 24, 2025

A performance de Patrícia, que chegou a arriscar passos ao som de “Ilariê”, dividiu os internautas. Muitos elogiaram a homenagem, chamando-a de divertida e merecida. “A Xuxa merece todas as homenagens possíveis”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). Outros, porém, criticaram a caracterização da jornalista e o tom da apresentação.

" Patrícia Poeta mirou na Xuxa e acertou na Tina Turner", ironizou um perfil, referindo-se à peruca usada por ela. Outra internauta disparou : “Não precisava disso numa quinta-feira pós-feriado”. Também houve críticas à condução do programa, com usuários acusando a apresentadora de interromper os convidados com frequência.