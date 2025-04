Reprodução Instagram - 24.4.2025 Grazi Massafera posa com os pets

Grazi Massafera, de 42 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (23) para compartilhar um registro ao lado dos cães. A artista, que já admitiu ser apaixonada por pets, publicou um momento fofo com os amigos de quatro patas e recebeu vários elogios dos internautas.



"Pedacinhos de hoje", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a ex-BBB acumula mais de 25,5 milhões de seguidores. Os cliques superaram a marca de 54 mil curtidas. Já nos comentários, os elogios para a artista e os pets se destacaram.





"Você com os pets, não sei lidar", escreveu uma usuária da rede de Mark Zuckerberg. "Eita, como é linda. Aliás, tudo é lindo, sua filha, seus bichinhos e sua casa", acrescentou uma segunda. "Quanta beleza numa foto", disse outra, em referência ao registro de Massafera com os três cachorros. "A bela e as ferinhas lindas", brincou ainda um quarto, em alusão ao filme "A Bela e a Fera".

Retorno à Globo?

Após encerrar contrato de exclusividade com a Globo, Grazi Massafera protagonizou "Dona Beja", primeiro remake da Max. A artista, contudo, pode retornar ao canal. Isso porque está cotada para interpretar a grande vilã de "Três Graças", novela de Aguinaldo Silva que substituirá "Vale Tudo".