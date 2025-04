Reprodução Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esclareceu a declaração que deu nesta quinta-feira (24). A fala foi lida como um anúncio de que a banda U2 vai se apresentar em maio de 2026 na Praia de Copacabana. O show faz parte do evento "Todo Mundo no Rio", voltado à promoção cultural da cidade. A "revelação" aconteceu durante o Rio de Janeiro a Janeiro , que apresentou o calendário de eventos do município para 2025.

A informação foi compartilhada por Paes em apresentação no Roxy Dinner Show . O prefeito também fez piada sobre futuras atrações. “O Luiz Oscar Niemeyer sabe que fechando eu vazo na hora nos stories. Vamos tentar no futuro a Beyoncê. Se a gente conseguir vou ser o rei dos gays”, disse.

Entretanto, Eduardo Paes revela que não se tratava de um anúncio para 2026, mas sim uma vontade de trazer a banda irlandesa para as terras cariocas mais uma vez.

No perfil do X, antigo Twitter, Eduardo compartilhou: "A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção obrigado!"

A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção obrigado! — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 24, 2025





A edição de 2026 marca mais uma tentativa da prefeitura de atrair grandes nomes da música internacional para o Rio. O evento já trouxe artistas como Madonna, que reuniu milhões de pessoas em Copacabana, e contará com Lady Gaga no próximo dia 3 de maio. A expectativa é repetir o sucesso de público e movimentar o turismo no mês.