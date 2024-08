Mayra Dugaich Jung Kook confirma exibição do projeto ‘I AM STILL’ nos cinemas

Nesta quarta-feira (14), foi confirmada a exibição nos cinemas do projeto I Am Still, do Jung Kook , do BTS .

Por meio de entrevistas exclusivas e inéditas e filmagens de bastidores, além de apresentações eletrizantes em shows, o novo filme mostrará a jornada de oito meses de Jung Kook, capturando sua dedicação e crescimento inabaláveis.

“Eu apenas sigo minha própria bússola” , afirma ele.

Vale lembrar que Jung Kook do BTS , ascendeu ao estrelato global com seu single solo de estreia Seven (feat. Latto) em julho de 2023. Alcançando um sucesso sem precedentes, Jung Kook se tornou o primeiro artista solo asiático a liderar as paradas Billboard HOT 100, Global 200 e Global 200 Excl. EUA. Seus singles Seven, 3D (feat. Jack Harlow) e Standing Next to You alcançaram o top 10 da Billboard HOT 100, tornando-o o único artista solo de K-pop a atingir esse feito. Seu álbum GOLDEN também fez história ao permanecer na Billboard 200 por 24 semanas consecutivas.

Vale destacar que as exibições acontecerão a partir do dia 18 de setembro. Informações sobre o início da venda de ingressos ainda não foram informadas.

Vale lembrar que Jung Kook está cumprindo o serviço militar obrigatório sul-coreano de 18 meses, que começou em dezembro.

BTS bate recorde na Coreia do Sul com música lançada em 2017

Na última terça-feira (13), o BTS ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções no Melon , uma das maiores plataformas de música da Coreia, com Spring Day .

Vale destacar que a música é a primeira a atingir o marco e renderá ao grupo um distintivo do Billions Bronze Club da plataforma.

Vale lembrar que Spring Day liderou You Never Walk Alone — um repack do segundo LP Wings — que foi lançado em fevereiro de 2017. A música R&B está desfrutando da maior sequência de todos os tempos no Melon, nunca tendo saído da parada de músicas desde que foi lançada.

Ela também liderou a parada de Top Songs do iTunes em 83 regiões, bem como o ranking diário de singles digitais da Oricon no ano passado, depois que todos eles se alistaram. Segundo o Korea Herald, a faixa entrou na parada de vendas de músicas digitais da Billboard na posição 5, quase seis anos depois de estabelecer um recorde como a primeira música de K-pop a entrar na lista Hot 100 na posição 15.

Criado pela HYBE , anteriormente conhecida como Big Hit Entertainment , o grupo se destacou como um dos maiores da atualidade no mundo do k-pop. O BTS debutou na indústria em 13 de junho de 2013, com o mini-álbum intitulado “2 Cool 4 Skool”. Rapidamente, eles foram crescendo o número de vendas a cada lançamento.

Com mais de 10 anos na indústria musical, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook seguem entregando grandes hits na carreira, como “DNA”, “Fake Love” e “Black Swan” , entre dezenas de outros sucessos.

