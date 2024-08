Mayra Dugaich [object Object]

O cantor Post Malone revelou em uma entrevista recente ao CBS Sunday Morning o quanto a paternidade o mudou.

“Eu escrevi muitas músicas [sobre ela] ”. Orgulhoso, ele refletiu sobre como se tornar pai “ muda sua vida da melhor maneira possível”.

Ele também reservou um momento para agradecer a mãe de seu filho: “ o mais lindo é que ela tem uma mãe linda”.

“Quatro anos atrás, eu estava em um caminho difícil”, admitiu. “ Foi terrível… Levantar, chorar bem, beber, depois seguir vivendo a vida, e depois quando for deitar, beber mais um pouco e chorar muito.”

“Não me sinto mais assim e é a coisa mais incrível”, dando crédito à filha e à mãe por salvar sua vida durante um período sombrio.

Vale destacar que Post se prepara para lançar seu álbum, F-1 Trillion , no dia 16 de agosto. O disco marca uma nova direção para o artista, com uma influência country distinta, apresentando colaborações com ícones country como Chris Stapleton e Dolly Parton.

Vale lembrar que em 26 de julho, Post Malone lançou Guy for That com Luke Combs, que foi precedido por I Had Some Help com Morgan Wallen e Pour Me a Drink com Blake Shelton.

Ele adiantou que os fãs podem aguardar o videoclipe de Guy for That.

Post Malone com ‘Losers’ feat. Jelly Roll em nova fase Country

Post Malone é um nome que ressoa em várias frentes musicais, misturando com maestria elementos de pop, hip-hop, e R&B em hits que conquistaram o mundo, como White Iverson e Sunflower . Sempre em busca de inovação, Malone não se limita a um só gênero.

O cantor, que tem uma paixão inegável pela música, agora está se aventurando em novos territórios sonoros, abraçando o country como sua nova musa. Inspirado por movimentos similares, como o de Beyoncé com seu álbum Cowboy Carter , Malone parece ter encontrado o momento perfeito para se unir à crescente onda country.

Com seu aguardado álbum F-1 Trillion previsto para lançamento em 16 de agosto , Malone já gerou grande expectativa ao revelar colaborações com grandes nomes do country, como Blake Shelton , Luke Combs , e Morgan Wallen . No entanto, a mais recente parceria que está gerando burburinho é com a estrela do country Jelly Roll, com a faixa Losers sendo o mais novo teaser dessa fascinante fase.

Postando um teaser de Losers no Instagram, Malone rapidamente conquistou o público, acumulando mais de 300.000 curtidas em menos de 24 horas. A música, uma colaboração emocionalmente carregada entre Malone e Jelly Roll , revela a jornada dos dois artistas em busca de um lugar no mundo.

A letra captura a essência de nunca se encaixar completamente, um sentimento que muitos podem relacionar, mas que Malone e Jelly Roll transformam em uma poderosa canção.

A combinação das vozes de Malone e Jelly Roll cria uma atmosfera única, misturando o melhor do country com a assinatura inconfundível de Post Malone . A faixa promete ser um sucesso nas rádios, não apenas pela sua melodia cativante, mas pela autenticidade e vulnerabilidade que transparece em cada verso. É uma canção que toca o coração e se estabelece como um hino para aqueles que se sentem à margem, mas que encontram força na música.

Confira: