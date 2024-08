Mayra Dugaich Red Hot Chili Peppers encerra ‘Unlimited Love Tour’

O grupo Red Hot Chili Peppers encerrou a Unlimited Love Tour e vendeu 3,4 milhões de ingressos em 86 shows, de acordo com números da Billboard Boxscore.

Entre as turnês de rock, eles terminam como a terceira turnê mais vendida nesta década, atrás apenas da Music of the Spheres World Tour do Coldplay e da Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John.

Vale lembrar que a Unlimited Love Tour promoveu o álbum homônimo, lançado em abril de 2022, bem como Return of the Dream Canteen, lançado em outubro daquele ano.

A turnê começou em 4 de junho de 2022 com uma apresentação no Estadio de La Cartuja em Sevilha, Espanha. Esse show lançou uma etapa de 12 shows na Europa que vendeu 659 mil ingressos. Em seguida foram 19 shows nos Estados Unidos e Canadá, somando 807 mil ingressos, sendo a etapa de maior bilheteria e mais vendida da turnê.

A série de oito shows do grupo na Austrália e na Nova Zelândia (em 2023) teve as melhores vendas de ingressos por show, com média de 47.326. Essas datas foram auxiliadas pela presença de Post Malone, que se juntou durante sua Twelve Carat Tour.

Vale destacar as duas datas no Estádio de Londres, na Inglaterra, de 25 a 26 de junho de 2022. Os dois juntos resultaram em 142.000 ingressos vendidos. Entre os shows únicos, está o show de 10 de novembro de 2023 no Estádio do Morumbi, em São Paulo, onde a banda tocou para 71 mil fãs.

Segundo a Billboard, embora a banda já tivesse se envolvido com shows em estádios antes, esta foi sua primeira turnê completa em locais de alta capacidade. O comparecimento total da turnê de 3,4 milhões é cerca de 3,5 vezes melhor do que as turnês anteriores do grupo, quando a By the Way World Tour vendeu 979.000 em 2002/03. Em média, a turnê vendeu 39.761 ingressos por show, contra 14.291 na One Hot Minute Tour de 1995/96.

Flea quer regravar álbum do Red Hot Chili Peppers do qual ele se arrepende

Flea , baixista do Red Hot Chili Peppers , revelou que gostaria de regravar o disco de estreia da banda , lançado em 1984. Contudo, além de não convencer os companheiros de grupo, ele afirma que foi um trabalho do qual ele se arrependeu de fazer .

“Sempre me arrependo da maneira como fizemos o primeiro (álbum)”, revela Flea ao Los Angeles Times . O músico de 60 anos culpa a falta de “conexão” com os músicos Jack Sherman e Cliff Martinez que substituíram Jack Irons e Hillel Slovak .

“Acho que as músicas são muito boas. Nossa banda estava muito bem na época. Mas o (baterista) Jack (Irons) e o (guitarrista) Hillel (Slovak) saíram, e nós contratamos esses dois outros caras: Jack Sherman e Cliff Martinez. Ambos eram ótimos músicos, mas a conexão simplesmente não era tão profunda quanto tínhamos com os caras com quem começamos. Sempre quis voltar e regravar aquele álbum, mas nunca consigo convencer ninguém a fazer isso.” , explicou Flea.

Intitulado Red Hot Chili Peppers , que foi lançado pela EMI America em 10 de agosto de 1984 , teve apenas um single lançado: Get Up and Jump .