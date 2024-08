Mayra Dugaich Lorde arquiva fotos no Instagram e fãs especulam lançamento de novo álbum

A cantora Lorde arquivou as fotos de seu Instagram durante o final de semana e os fãs começaram as especular que seu novo álbum pode estar próximo de ser lançado.

Os quase 11 milhões de seguidores encontraram o perfil da cantora na rede social com a mensagem “ ainda não há postagens ” no lugar da série de fotos que ela acumulou durante o ano passado. Em seu lugar estava apenas a frase que parece ser uma dica para sua próxima era: “OS TEMAS SÃO SEMPRE OS MESMOS – UM RETORNO À INOCÊNCIA – OS MISTÉRIOS DO SANGUE – UMA COCEIRA PARA O TRANSCENDENTAL” .

Um fã escreveu: “ Lorde excluindo todo seu insta… oh, LORDETEMBER está chegando” , enquanto outro respondeu: “Lorde, eu te amo, mas por quanto tempo você vai falar deste projeto .”

Vale lembrar que ela vem as poucos dando detalhes do sucessor de Solar Power de 2021 há quase um ano, e recentemente postou alguns segundos do que parecia ser uma música nova. O vídeo de dois segundos no estúdio, ela sorria enquanto ouvia a batida instrumental com techno ao fundo. A legenda dizia: “ Entraremos em contato novamente”.

Em junho, Lorde postou uma série de imagens enigmáticas. Ela escreveu “ use as ferramentas existentes sempre que possível” . “Se as ferramentas não existem, você está espiritualmente obrigado a criá-las ”, acrescentou ela junto com outra série de imagens,

Segundo a Billboard, ela apareceu nos feeds de alguns amigos e músicos recentemente. Inclusive nas fotos do fim de semana com Marina (Marina and the Diamonds) jogando sinuca, além da festa de 32 anos de Charli XCX em Los Angeles no dia 3 de agosto, onde a dupla dançou e cantou junto com seus remix do single Girl, so confusing do álbum Brat .

Lorde compartilha fotos em estúdio

Em julho, a cantora Lorde compartilhou fotos em um estúdio de gravação, iniciando os trabalhos para o próximo álbum.

Para encerrar a sequência de fotos, ela postou um vídeo de um segundo com uma nova música. Ela aparece dançando, a faixa contém elementos dance e techno.

“Estaremos novamente em contato” , escreveu ela.

Vale lembrar que Lorde recentemente começou a dar dicas que seu quarto álbum está a caminho. Numa atualização em seu Instagram no mês passado, ela escreveu: “Se as ferramentas não existem você é espiritualmente obrigado a criá-las” , juntamente com variações da palavra ‘ L4 ’.

Vale destacar que a cantora alcançou a fama com seu single inovador Royals em 2013, antes de lançar seu álbum de estreia Pure Heroine no final daquele ano. A partir daí, ela veio o aguardado segundo álbum Melodrama em 2017, antes de lançar Solar Power há três anos.

“Não estamos próximos, pessoal .. estou ficando tão entusiasmada e preciso que vocês saibam .. comece sua excitação em fogo baixo e leve-a ao fogo brando .. estamos construindo resistência para este capítulo”, disse a cantora em dezembro de 2023.

A cantora vem compartilhando com seus fãs, dicas de que um novo material estava em seus planos.

“Esses tempos são lindos e me assustam e há muito para contar a vocês. Não, isso não é o começo de nada por aí, só quero que você saiba que há uma luz acesa dentro de mim… mostrarei isso para você em breve “, afirmou em agosto de 2023.