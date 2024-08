Mayra Dugaich Edson e Hudson e Marcos e Belutti fazem show no Villa Country

Na próxima sexta-feira (9), o Villa Country trará mais uma atração do projeto Dose Dupla. Serão dois grandes shows em uma mesma noite: Edson e Hudson e Marcos e Belutti .

Edson e Hudson são donos de uma obra fonográfica de valor imensurável. Colecionam hits responsáveis pelo topo das paradas musicais de forma sequencial e avassaladora. Venderam mais de 12 milhões de cópias e somam milhares de views e streams. São quatro Certificações de Ouro, uma de Platina e duas indicações ao Grammy Latino. As músicas gravadas por eles, sempre carregadas de amor, alma e sentimento, embalaram toda uma geração. Irmãos, escreveram juntos uma das histórias mais bonitas de todos os tempos

No dia 3 de maio de 2023 gravaram o DVD Foi Deus que, posteriormente, se transformou no mais recente álbum. Cercados pelas estrelas da música Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa, Murilo Huff, Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme, Simone Mendes, Henrique & Diego, Vitor & Vitória, Saulo Holz e Hugo Pena & Gabriel, interpretaram 35 faixas divididas entre inéditas, releituras e regravações. O disco, com produção de Hudson Cadorini, aclamado pelo público, deu origem a nova turnê que agora percorre todo o Brasil.

No repertório, não faltarão sucessos como: Foi Deus, Porta-Retrato, Azul, Ela Encasquetou, Vamos Fazer Festa, Deixa Eu Te Amar, Foi Você Quem Trouxe , além de modões Telefone Mudo, As Andorinhas, Ainda Ontem Chorei de Saudade e a inesquecível Galopeira e muitos sucessos.

Marcos e Belutti, por sua vez, contam com 15 anos de carreira e colecionam projetos incríveis; prêmios e indicações importantes na categoria de música; hits inesquecíveis como Domingo de Manhã, Aquele 1%, Eu Era, Tão Feliz, Insubstituível, Tudo Indica, entre outros. Na bagagem, 5 DVD’s, 8 CD’s, 1 álbum digital, 5 álbuns audiovisuais e muitas parcerias de sucesso. Foram cerca de 120 shows por ano pelo Brasil, além de algumas turnês internacionais entre Estados Unidos, Europa e Oceania.

Em fevereiro de 2024, Marcos e Belutti lançaram o primeiro EP do projeto de 15 anos. Com 6 músicas, o duo juntou o seu sertanejo com o pagode do Kamisa 10, na faixa Solteiro Amador , e disponibilizou a regravação de grandes sucessos, como: Sem Me Controlar, Dupla Solidão e Perdoa Amor . Em maio, a dupla disponibilizou o feat com Nadson, O Ferinha, na faixa Como Um Beijo que só ela soma 19 milhões de plays. O projeto já é um sucesso e soma mais de 52 milhões de streams gerais nas plataformas.

Vale destacar que os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do Villa Country.

Confira: