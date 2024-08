Mayra Dugaich Adele inicia residência histórica na Alemanha

Na última sexta-feira (2), Adele estreou seu tão aguardado show na Alemanha e a noite foi marcada por uma tempestade.

Ao todo, serão dez shows em Munique, na Alemanha. As apresentações devem reunir 750 mil pessoas, cerca de 80 mil espectadores por noite.

O jornal BILD revelou que a estrutura das dez apresentações custou 40 milhões de euros e os eventos movimentarão por volta de 560 milhões de euros para a cidade.

Durante a estreia, a cantora Adele interrompeu o show depois que a chuva dificultou o uso de seu vestido.

Ela usava um vestido azul profundo com cauda longa. O tecido, que arrastava pelo chão do palco, era tão comprido que começou a absorver a água da tempestade, impossibilitando seu uso.

“ Infelizmente, tenho que tirar esta linda cauda porque está molhada e pesada ”, disse ela à multidão. Ela então chamou as backing vocals e perguntou: “Meninas, vocês podem me ajudar?”

Enquanto eles a ajudavam, a cantora de Hello conversou com o público, dizendo: “ Recebi uma atualização do tempo e disse que não choveria a tempo do show, então pensei: ‘Deixe-me usar isso vista-se com esta cauda enorme’. Eu estava embaixo do palco lá atrás.”

“A propósito, posso ouvir todos vocês. Vocês estão no canto aqui deste lado, vocês são uma vibração real, mas então me fizeram tremer porque um de vocês disse ‘Podemos ver vocês aí embaixo; e eu estou de calcinha!’” , brincou.

Logo após resolver o imprevisto com o figurino, ela começou a cantar outra música, enquanto o pedaço do vestido era retirado do palco.

O palco de quatro mil metros quadrados, contará uma tela de 220 metros de comprimento de LED. O palco dos shows está pronto para quebrar um recorde mundial e entrar no Livro dos Recordes do Guinness como “ A maior tela ao ar livre de todos os tempos”.

Além disso, será construído o Adele World , uma cidade gastronômica de 70 mil metros quadrados com 13 mil lugares. Um pub inglês será montado, inspirado no local onde a cantora assinou seu primeiro contrato com uma gravadora, a XL Recordings.

A série de shows em Munique ocorrerá até dia 31 de agosto e contará com 10 apresentações em uma arena ao ar livre que pode receber até 80 mil pessoas. Essa será a primeira vez que ela faz algo semelhante na Europa desde 2016, após o lançamento de 25 (2015). Adele é conhecida por suas longas pausas entre álbuns: houve uma espera de quatro anos entre 21 e 25, e seis anos entre 25 e 30 .

Adele revela aos fãs: sem planos para novas músicas no momento

Adele responsável por hits como Set Fire to the Rain, Easy On Me, Someone Like You e Rolling in the Deep, comentou sobre as perspectivas dos próximos passos da sua carreira

Então, se você estava sonhando com a Adele arrasando nos palcos brasileiros, vai ter que esperar mais um pouco! A diva anunciou que vai dar um tempo após finalizar sua residência em Las Vegas. E olha, antes de cair no descanso merecido, ela ainda vai passar um tempinho fazendo shows em Munique, na Alemanha, em agosto. Nada de Brasil… por enquanto!

Em uma entrevista ao jornal alemão ZDF, nossa querida voz de ouro afirmou que planeja dar um novo tempo antes de começar a trabalhar no sucessor do álbum 30 (2021). A maratona termina com o 100º show de sua residência em Las Vegas no dia 23 de novembro.

“Sinto falta de tudo antes de ser famosa, acho que o que mais sinto falta é ser anônima. Não gosto de ser famosa. Adoro poder fazer música o tempo todo, quando quero, e as pessoas são receptivas e gostam, mas o lado da fama disso, eu absolutamente odeio”, disse.

