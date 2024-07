Laís Seguin Riley Keough detalha turnê de memórias sobre Lisa Marie Presley

Riley Keough anunciou uma turnê de seis datas para promover o livro de memórias From Here to the Great Unknown , escrito em coautoria com sua falecida mãe, Lisa Marie Presley . A obra será lançada no dia 15 de outubro pela editora Random House. A turnê começa no dia 9 de outubro em Nova York e passará por cidades como Memphis, Graceland, St. Louis, Nashville e Londres, encerrando-se em 20 de outubro em Los Angeles.

Durante os eventos, Riley Keough contará com a presença de convidados especiais, cujos nomes ainda não foram divulgados. Segundo a descrição dos eventos, a turnê abordará temas como a realeza americana, laços familiares, os altos e baixos da fama, amor, tristeza e o vínculo inquebrável entre mãe e filha.

Lisa Marie Presley, filha única de Elvis e Priscilla Presley, faleceu em janeiro de 2023, aos 54 anos, devido a complicações de uma obstrução do intestino delgado. Após sua morte, Riley Keough tornou-se a única administradora do patrimônio de sua mãe, incluindo a propriedade de Graceland, após uma batalha legal com sua avó Priscilla.

O anúncio do livro de memórias foi feito um dia antes do primeiro aniversário da morte de Lisa Marie. O audiolivro será narrado por Riley e contará também com gravações de Lisa Marie feitas durante a produção do livro. De acordo com a descrição do livro, Riley revisitou as fitas gravadas por sua mãe e ouviu histórias sobre momentos marcantes em Graceland, o amor incondicional por Elvis Presley e episódios dolorosos de suas vidas.

Riley sentiu a necessidade de compartilhar essas memórias com o mundo, cumprindo o desejo de sua mãe. A turnê promete oferecer uma visão íntima e profunda sobre a vida de Lisa Marie Presley e seu relacionamento com sua filha, Riley Keough.

Lisa Marie Presley estava endividada

A cantora Lisa Marie Presley, que faleceu em 2023 aos 54 anos, estava profundamente endividada antes de sua morte, conforme reportado pelo site The Blast. A única filha do lendário Elvis Presley tinha despesas mensais que ultrapassavam US$ 92 mil (cerca de R$ 470 mil), e seu patrimônio líquido era estimado em apenas US$ 4 milhões.

Segundo o The Blast, Lisa Marie tinha uma dívida de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões) com o sistema financeiro dos EUA. Documentos legais revelaram que suas despesas mensais incluíam um aluguel de US$ 23 mil e gastos de US$ 1.078 com um Maserati.

Os ativos financeiros de Lisa Marie somavam pouco mais de US$ 95 mil em dinheiro e US$ 714 mil em ações. Ela também recebia um rendimento mensal de US$ 100 mil do espólio de seu pai, Elvis Presley, incluindo US$ 4,4 mil da propriedade em Graceland e US$ 104 mil da Elvis Presley Enterprise.

Além dessas dívidas, Lisa Marie estava envolvida em um processo judicial com seu gerente de negócios, Barry Siegel, resultando em uma dívida adicional de US$ 16 milhões. O processo, iniciado em 2018, fazia parte dos acordos que a cantora havia mantido com Siegel.