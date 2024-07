The Music Journal Brazil Caldeirão: ‘TV Teca’ retorna ao programa que receberá Leticia Spiller e Cristiana Oliveira

Neste sábado (27), o Caldeirão com Mion traz de volta o quadro que resgata grandes momentos da televisão brasileira: o TV Teca .

Nesta edição, as atrizes Leticia Spiller e Cristiana Oliveira são as convidadas especiais e recordam papéis marcantes de suas carreiras, que conquistaram o público ao longo dos anos.

No jogo de perguntas e respostas, os humoristas Dani Calabresa, Jojo Toddynho , Welder Rodrigues, Luis Miranda, Lúcio Mauro Filho e Evelyn Castro desafiam as convidadas a acertarem se eles estão inventando ou se acertaram as perguntas sobre o universo da televisão.

Quem vencer leva para casa uma TV de 80 polegadas .

‘Caldeirão com Mion’ recebe Maria Bethânia e Caetano Veloso

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia se encontraram no palco do Caldeirão com Mion para o Especial Setlist Caetano & Bethânia , que celebra a cumplicidade, a trajetória dos artistas e, principalmente, a música.

Os filhos de Dona Canô (1907-2012), nascidos na década de 1940 , em Santo Amaro , na Bahia , falam sobre a turnê que estreiam juntos em agosto, relembram momentos importantes de suas carreiras e são homenageados por diversos artistas presentes na plateia. Nomes como Regina Casé, Fátima Bernardes, Claudia Ohana, Dira Paes, Mart’nália, Andreia Horta, Maria Ribeiro, Rita Batista, Sandra Annenberg , entre outros talentos e fãs, participam desta homenagem, assistindo e revivendo memórias dos ídolos.

Durante a gravação, além de vivenciar as performances destes dois grandes artistas, o público do Caldeirão testemunha ainda o grande carinho que existe entre os irmãos.

“Esse último disco dele me tocou muito. Quando eu ouvi fiquei deslumbrada e falei para ele que era muito próximo de mim e muito comovente. Tem muita potência e muita dramaticidade, somada a uma voz e a um autor extraordinário. Tinha toda a suavidade e uma potência musical que me arrebatou”, diz Maria Bethânia sobre Meu Côco , o mais recente trabalho autoral de Caetano .

Já o cantor não disfarçou no Caldeirão o orgulho de ter seu trabalho reconhecido pela irmã mais nova: “Foi uma surpresa para mim a reação de Bethânia ao álbum ‘Meu Côco’. Ela ouviu o disco e ficou impressionada. Depois foi ver o show, e foi mais de uma vez (risos). Fora do comum. Fiquei super orgulhoso, ela falava com entusiasmo” , disse Caetano.

Os convidados presentes no Caldeirão fizeram diversas declarações emocionada sobre a dupla, e amigos como Gilberto Gil, Alcione e Djavan enviaram mensagens exibidas no programa. Mas o vídeo que mais os tocou foi uma gravação de Nicinha Veloso interpretando a música Alguém Cantando . A irmã mais velha foi uma grande influência para os dois e sempre os cuidou. Ela foi adotada por Dona Canô aos 3 anos. Nicinha morreu em 2011, aos 83 anos , e segundo Caetano ela era a mais musical dos oito irmãos.

No disco Qualquer Coisa (1975), Caetano gravou uma música chamada Nicinha , em que diz: ‘Se algum dia eu conseguir cantar bonito, muito terá sido por causa de você, Nicinha’.

“Ela cantava lindamente. Fora ela ser a primeira [dos irmãos], ela veio cuidando de mim a vida toda. Dentro do meu camarim, dentro da minha casa. É uma relação muito forte e de muita confiança mútua. Eu sinto muita falta e saudade dela. E agora ouvindo, assim, ela menina cantando com Caetano fiquei muito emocionada. É lindo!” , afirmou Bethânia.

Na plateia, a jornalista Sandra Annenberg e sua filha, Elisa Annenberg , não esconderam a emoção ao assistirem Caetano cantando o clássico Leãozinho , música de sua autoria. As duas em lágrimas relembraram momentos da infância de Elisa em que a mãe cantava esta canção para ela.

Sandra relembrou ainda como virou fã dos irmãos e que passou esse amor para sua filha: “Eu acho que esse é um amor que passa de geração em geração. Minha mãe me apresentou Caetano e a minha ‘boadastra’ me apresentou Bethânia. Eu demorei muito tempo para descobrir que eles eram irmãos (risos). E eu acho que passei esse amor pra Elisa. Acho muito lindo, não só essa herança musical, mas o Mion trazer esses nomes para mostrar para todas as gerações: para as que já os conheciam e agora podem vê-los nesse palco; e para as novas que são mais jovens. Caetano e Bethânia são eternos, isso é muito importante”.