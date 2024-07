Laís Seguin Billy Ray se pronuncia após áudio onde xinga Miley Cyrus e a ex-mulher

Billy Ray Cyrus reagiu à divulgação de um áudio polêmico pelo Daily Mail, onde ele usa palavras ofensivas contra a filha Miley Cyrus , sua ex-mulher Tish Cyrus , e sua atual esposa, a cantora australiana Firerose . A gravação foi apresentada como uma “última tentativa de arrancar dinheiro” de Billy antes de uma mediação determinada pelo tribunal, de acordo com os advogados do artista, Rose Palermo e Jason Talley.

Eles alegam que Firerose, cujo nome verdadeiro é Johanna Rose Hodges, foi a responsável por disponibilizar a gravação. Os advogados explicam que a gravação foi feita sem o conhecimento de Billy Ray e que Firerose estava “intencionalmente em seu melhor comportamento” ao gravar o áudio. Em nota ao Page Six, a defesa acrescentou que Billy Ray havia admitido anteriormente em um processo judicial que estava frustrado e bravo com Firerose durante o casamento de sete meses, devido à descoberta dos verdadeiros motivos dela para se casar com ele.

A defesa também acusa Firerose de tentar influenciar o tribunal ao divulgar a “gravação unilateral” e de usar o caso para ganhar pessoalmente e prejudicar a carreira de Billy Ray, como ela teria prometido em um processo judicial anterior. Eles afirmam que Firerose jogou sua “última carta” e que Billy Ray tem mais material para apresentar ao tribunal que demonstrará as mentiras divulgadas por ela.

A cantora, por sua vez, alegou ter sido vítima de “extremo abuso verbal, emocional e psicológico” durante o casamento com Billy Ray. O artista entrou com um pedido de anulação do casamento em maio deste ano. No áudio vazado, Billy Ray expressa sua frustração com Firerose, que é 25 anos mais jovem que ele, por estar atrasada para um compromisso. O Page Six tentou obter um comentário de representantes de Firerose, mas não obteve resposta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus)

Relacionamento de Billy Ray e Firerose

Após iniciar o processo de divórcio, Billy Ray Cyrus solicitou uma ordem de restrição contra sua ex-esposa, Firerose. Segundo a revista People, o cantor acusou Firerose de ter utilizado seu cartão de crédito para realizar despesas no valor de US$ 96.986 (aproximadamente R$ 520 mil). Billy Ray expressou preocupação de que Firerose pudesse ter acesso a informações que poderiam permitir a realização de mais gastos fraudulentos e não autorizados em seus cartões de crédito pessoais e empresariais.

Os advogados de Firerose, por outro lado, desmentiram a alegação de que houve 37 gastos não autorizados, afirmando que a esposa continuou a viver no mesmo padrão desde a data do casamento, 10 de outubro de 2023. Eles argumentam que Billy Ray não tem o direito de interromper esse padrão de vida. Billy Ray deu início ao processo de divórcio no dia 23 de maio, sete meses após a oficialização da união, citando diferenças irreconciliáveis e conduta inadequada como motivos para a separação.