Termina nesta terça (23), a série Sob Pressão da TV Globo . E, no último episódio da quinta e última temporada, Carolina (Marjorie Estiano) se prepara para a cirurgia na mama com o apoio de Evandro (Julio Andrade) e o profissionalismo de Daniel (Emilio Dantas).

O cirurgião e ex-namorado autoriza Evandro a acompanhar o procedimento no centro cirúrgico, a pedido do mesmo, e Carolina inicialmente concorda. Mas, durante o exame, Daniel percebe um aumento nos gânglios e avisa a Evandro que Carolina autorizou a retirada da mama no caso da confirmação do diagnóstico.

Os médicos vão ao encontro de Carolina e ela reforça: “Daniel, você faz o que for preciso. Tira isso de dentro de mim” . Com a decisão tomada, na hora da cirurgia, Carolina pede que Evandro cuide de Francisco , filho do casal, e pede que ele não fique durante o procedimento.

Lucas Paraizo , autor de Sob Pressão , se despede do projeto com a certeza do dever cumprido com o público e revela spoilers do episódio final.

“Hoje chegamos ao fim da quinta e última temporada do ‘Sob Pressão’. Bonito ver a repercussão do final da nossa história e os ecos que ela deixou. Essa foi a temporada que tratou da saúde dos médicos. Carolina sobrevive a um câncer. Vera cede e supera o alcoolismo. Evandro perde o pai e Charles a vida. Mas todos aprendem sobre a alma humana, suas possibilidades e limites. ‘Sob Pressão’ termina aqui. Fico feliz de ter contribuído com a sociedade através da dramaturgia e revelando a humanidade complexa e profunda de todos nós” , reflete o autor.

Na semana da estreia desta última temporada, a Globo promoveu a terceira edição da campanha de doação de sangue que marcou os lançamentos da série nos últimos anos. A Corrente Sob Pressão ( #CorrenteSobPressão ) convidou a população a colaborar em diferentes regiões.

Ao todo, foram 124 pontos de coleta mobilizados em 22 estados, 102 cidades , com a parceria de 15 grupos afiliados , além da emissora Globo no Rio de Janeiro. No total, foram 26.374 participantes ao longo da campanha, e 23.254 bolsas de sangue doadas .

Com cinco temporadas, Sob Pressão se tornou uma série reconhecida em diversos lugares do mundo. Elogiada pelo público e pela crítica, a narrativa da obra ganhou notoriedade internacional logo na primeira temporada, sendo exibida em festivais como Berlinale (Berlim) e TIFF (Toronto).

Desde então, a série vem conquistando reconhecimento: ganhou quatro prêmios no 31st Festival International de Programmes Audivisuels (2018), em Biarritz , na França : melhor série; melhor interpretação feminina e masculina (para Marjorie Estiano e Julio Andrade , respectivamente); e melhor roteiro.

Em 2019, Marjorie Estiano foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz por seu trabalho na segunda temporada. Na Argentina , a série estreou na Telefe em janeiro de 2019 e consagrou-se entre os programas mais assistidos da TV aberta.

Sob Pressão foi exibida também em Portugal , no canal Globo , e, além da Argentina , já foi licenciada para mais de 70 países como I tália, Emirados Árabes, Catar, Egito, Equador, entre outros, e é uma das séries mais vendidas da Globo .

A série é uma co-produção da Globo e Conspiração , e sua quinta temporada foi escrita por Lucas Paraizo com Márcio Alemão, André Sirangelo, Pedro Riguetti e Flavio Araujo , com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Andrucha, Mini Kerti, Rebeca Diniz, Julio Andrade e Pedro Waddington .

A produção da série ficou a cargo de Isabela Bellenzani (Globo) e Mariana Vianna (Conspiração), com direção de gênero de José Luiz Villamarim .