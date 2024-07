Laís Seguin Paula Toller será avó pela primeira vez e comemora

Paula Toller está radiante com as recentes mudanças em sua vida. A cantora compartilhou uma foto com um sorriso vibrante nas redes sociais, acompanhado da legenda: “Animada com as novidades!” . A publicação veio um dia após seu filho, Gabriel de Farias, anunciar que será pai pela primeira vez.

“ Que felicidade tem sido embarcar nessa linda viagem com você, meu amor. Já já vai ter uma concorrente para o posto de mulher mais linda do mundo. 15 semanas” , escreveu Gabriel, de 34 anos, em seu Instagram. Ele é casado com Maria Fernanda.

Gabriel é fruto do relacionamento de Paula Toller, de 61 anos, com o cineasta Lui Farias, de 65. Lui tem acompanhado Paula em sua turnê pelo Brasil e está dirigindo um documentário sobre a trajetória da cantora. Gabriel, que é sócio de uma produtora, já dirigiu o clipe da música “Eu amo brilhar”, na qual também divide os vocais com a mãe.

Nos comentários da publicação de Paula, os fãs demonstraram grande entusiasmo. “2024 tem sido um ano de novidades muito boas para nossa diva” , comentou um seguidor. “Que delícia, vai ser vovó! Que Deus abençoe ricamente toda a família” , escreveu outro. “Quanta alegria! Muito feliz por vocês. Que venha a netinha mais linda do mundo!” , disse uma terceira fã.

Vida pessoal de Paula Toller

O Kid Abelha, anteriormente chamado Kid Abelha e os Abóboras Selvagens entre 1982 e 1988, foi uma renomada banda de pop rock brasileira que conquistou grande sucesso no país desde a década de 1980. A formação da banda incluía Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato. Ao longo de sua trajetória, a banda alcançou a impressionante marca de 9 milhões de discos vendidos no Brasil.

Desde 1987, Paula Toller é casada com o cineasta Lui Farias, com quem começou a se relacionar em 1985. Dessa união, nasceu seu único filho, Gabriel Toller Farias, que veio ao mundo em um parto normal no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1989. Lui Farias dirigiu vários clipes do Kid Abelha e compôs músicas junto com George Israel e Paula.

Paula dedicou ao seu filho a canção “Oito Anos”, presente em seu disco solo, que também foi regravada por Adriana Calcanhotto no álbum Adriana Partimpim, e a música “Barcelona 16”, do álbum SóNós. Antes de seu casamento com Lui, Paula teve um relacionamento com o músico Leoni, de 1980 a 1982.

Leoni deixou o Kid Abelha em 1986 e posteriormente formou a banda Heróis da Resistência. Paula também namorou o músico Herbert Vianna, vocalista do grupo Os Paralamas do Sucesso, de 1982 a 1984. Eles voltaram a compor juntos a canção “A Moto” do álbum “Meu Mundo Gira em Torno de Você” de 1996. Em outubro de 2014, aos 47 anos, Paula foi diagnosticada com diabetes tipo 1.