Mayra Dugaich Halsey libera data de lançamento do single ‘Lucky’

Na última quarta-feira (17), a cantora Halsey revelou a data de lançamento de seu novo single, Lucky . Ela também compartilhou a capa do álbum, uma foto borrada rosa de seu rosto, com brilhos inspirados no ano 2000.

A nostálgica arte da capa combina com o sample do hit de Britney Spears do ano 2000, Lucky , uma ode ao lado mais solitário da fama.

“She’s so lucky, she’s a star/ But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking/ If there’s nothing missing in my life/ Then why do these tears come at night?” , Halsey canta o refrão.

Vale lembrar que ela já havia compartilhado a música no início de julho com um trecho do refrão no Instagram. “ Quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim. 24 anos depois, estas palavras parecem diferentes. te amarei para sempre” , escreveu na legenda da publicação.

A faixa de Britney Spears foi lançada em 25 de julho de 2000, como o segundo single de seu segundo álbum de estúdio. Os compositores da música são Max Martin, Rami Yacoub e Alexander Kronlund. Lucky fala sobre uma atriz famosa de mesmo nome que aparentemente tem tudo, mas se sente infeliz e solitária.

Vale destacar que a faixa estará oficialmente nas plataformas digitais em 26 de julho.

