Reprodução A relação dos dois começou quando Thiago tinha 20 anos e Belle 16.





Belle Silva, esposa de Thiago Silva, reagiu a alguns comentários que recebe nas redes sociais. A influenciadora, de 35 anos, abriu o jogo e mostrou tanto elogios como críticas — que incluem "cara de pobre", e "gastona".







"A rica com mais cara de pobre que conheço", disse uma internauta. Ela ironizou, e devolveu na mesma moeda: "Ah tá! Por favor, produção, quero ver a bonita, maravilhosa, cara de rica, a mais rica do Brasil".

Belle disse que a mulher em questão deveria trocar a foto de perfil: "É filtro puro? Esse cabelo todo branco... cabelo loiro ou é loiro ou é platinado. Agora, meio cinza e com a raiz meio metro pra fazer. Não vem falar de mim, não".

Reprodução O casal tem Isago, de 16, e Iago, de 14.





Outra internauta brincou com as compras frequentes da influenciadora: "Coitado do Thiago Silva, Belle dá uma despesa danada (risos)". Ela, porém, destacou que não lidera o ranking de gastos familiar, posição que fica com o marido.

"Gente, eu não dou. Ele é muito mais caro do que a minha pessoa. Juro pra vocês. Mas mulher gasta, não é só a Belle, é no geral", se defendeu a mãe de Iago e Isago, frutos do casamento de quase duas décadas com o jogador do Fluminense .





Por outro lado, também houve uma sessão de elogios. Um dos fãs comentou: "Achei o máximo sua simplicidade, mulher rica, simples e comprando produtinhos da Shein". E Belle admitiu: "Compro um monte de bugiganga também".

Outro perfil enalteceu a espontaneidade da influenciadora: "Sem medo da opinião dos outros. Amo isso". A companheira do zagueiro concordou, além de destacar: "Compro uma briga para continuar sendo espontânea".